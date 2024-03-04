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"Больше такого времени не будет у нас"

"Больше такого времени не будет у нас"

Автор:
04 марта 2024 14:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Автор видео ехал по дороге и снимал "высокобюджетное кино" для некоторого Жени. Хорошо получилось, как считаете? Последствия во втором видео.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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4k
ProstoBoBka 2 часа назад
Видать в телефоне залип регистратор, иначе его маневр не описать! "Супер решение" выбрал, поехал на встречную полосу и попал... В сугроб дешевле было бы!
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4k
poбт 40 минут назад
тот случай когда за дорогой следит только видеорегистратор
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2k
Инквизитор РФ 44 минуты назад
Молодецуёбак
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800
Aurelian 56 минут назад
Джек пот на дороге.
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1k
surgy Час назад
Жень, сиди дома))))
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11k
Vacony Час назад
ну почему НАЛЕВО то .. почему не в сугроб то вправо ?
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15k
Объект реальности Час назад
Оскар за свет, звук, монтаж и главную роль.
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Д....ёб! Феерический!
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Ща такой крузак как квартира стоит . Кино удалось
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