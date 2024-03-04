"Больше такого времени не будет у нас"

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Автор видео ехал по дороге и снимал "высокобюджетное кино" для некоторого Жени. Хорошо получилось, как считаете? Последствия во втором видео.
Последствия
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Сглазил
В сугроб.
В крайнем случае - останься "как есть"
Одну жопу чинить.....
Этот же принадлежит к "отряду убийц влобовую"
Руль крутит "на встречку"
Две машины изуродовал....