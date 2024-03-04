Это был его последний сон за рулём

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По предварительным данным на 58 километре трассы Челябинск - Троицк водитель Дэу Нексия уснул за рулём, выехал на встречную полосу и попал в смертельное ДТП с Камазом. После этого автомобили ВАЗ 2111 и Мицубиси Паджеро, которые двигались в попутном направлении за автомобилем Дэу Нексия, совершили с ним столкновение.
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Заснуть за рулем? Для меня это немыслимо. Это как нельзя сесть пьяным за руль или не прыгать с моста, если это не мостик моего детства над речкой, где мы купались и рыбачили.
Но даже вопроса не возникает: что в голове у таких людей. Ответ давно ясен- в голове нет ничего. Просто пустая черепная коробка и солома, в лучшем случае.
Было такое состояние пару раз. Оба раза обошлось.
Может сердце или инсульт.
Сознание потерял и всё.