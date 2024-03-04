FISHKINET
Сообщество Аварии 7727 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Это был его последний сон за рулём

Это был его последний сон за рулём

Автор:
04 марта 2024 13:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КамАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
1729
1
1
По предварительным данным на 58 километре трассы Челябинск - Троицк водитель Дэу Нексия уснул за рулём, выехал на встречную полосу и попал в смертельное ДТП с Камазом. После этого автомобили ВАЗ 2111 и Мицубиси Паджеро, которые двигались в попутном направлении за автомобилем Дэу Нексия, совершили с ним столкновение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   КамАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Б.Касторский Час назад
Сдается мне, что это был последний сон у него вообще. Да и не только сон, масса последнего, включая поездку и главное, угроза жизни окружающим.
Заснуть за рулем? Для меня это немыслимо. Это как нельзя сесть пьяным за руль или не прыгать с моста, если это не мостик моего детства над речкой, где мы купались и рыбачили.
Но даже вопроса не возникает: что в голове у таких людей. Ответ давно ясен- в голове нет ничего. Просто пустая черепная коробка и солома, в лучшем случае.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Maximvs 9 минут назад
Бывает за рулем еще особый тип сна. С открытыми глазами. То есть, ты не спишь, но не особо соображаешь и реагируешь на дорожную ситуацию.
Было такое состояние пару раз. Оба раза обошлось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 19 минут назад
жесть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
turyst 56 минут назад
Может и не сон, там ещё не определились до конца.
Может сердце или инсульт.
Сознание потерял и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Отвратительный Мужик Час назад
Он всегда говорил "На том севете отоспимся"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51482



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов
Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов
5 запрещенных картин русских художников
5 запрещенных картин русских художников
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Где-то в параллельной Вселенной
Где-то в параллельной Вселенной
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#забавно#интересно#автомир#аварии#кино#авто аварии#интересное
#животные#история#факты#Юмор#новости#Россия#ДТП#Китай#удивительно#дети
#в мире#СССР#кот#автомобили#позитив#машина#Индия#сарказм#снег#искусство
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Ребёнок пострадал в ДТП с машиной ДПС Ребёнок пострадал в ДТП с машиной ДПС Авария с пьяным водителем Авария с пьяным водителем И как от такого увернуться? И как от такого увернуться? Летел быстрее своего ангела-хранителя Летел быстрее своего ангела-хранителя Автору видео очень повезло Автору видео очень повезло

На что жалуетесь?

Вернуться