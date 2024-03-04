Это был его последний сон за рулём

По предварительным данным на 58 километре трассы Челябинск - Троицк водитель Дэу Нексия уснул за рулём, выехал на встречную полосу и попал в смертельное ДТП с Камазом. После этого автомобили ВАЗ 2111 и Мицубиси Паджеро, которые двигались в попутном направлении за автомобилем Дэу Нексия, совершили с ним столкновение.



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