Видео из Кузбасса, дата на видеорегистраторе сбита. "Уважаемые автолюбители, не пытайтесь избежать аварии так, как это сделала синяя Гранта. От удара меня выкинуло на встречку, и шансы залететь под автобус/фуру были как никогда высоки...", - сообщает автор видео.

0