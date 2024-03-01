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Видео из Кузбасса, дата на видеорегистраторе сбита. "Уважаемые автолюбители, не пытайтесь избежать аварии так, как это сделала синяя Гранта. От удара меня выкинуло на встречку, и шансы залететь под автобус/фуру были как никогда высоки...", - сообщает автор видео.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Что за люди? Вот зачем выезжать на полосу или как многие на встречку, если есть вариант с обочиной? Сам виноват, так и сведи к минимум ущерб окружающим.