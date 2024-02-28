Генпрокуратура проведёт массовую проверку камер на дорогах

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В 2024 году Генпрокуратура проведет массовую проверку камер на дорогах России. Она будет осуществляться совместно с органами ГИБДД. Решение о проведении ревизии было принято после выявления множества штрафов, выписанных водителям из-за некорректной работы комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Генпрокуратура сообщила, что прокуроры смогли добиться отмены наказаний, наложенных на водителей из-за некорректной работы систем фотовидеофиксации.
Благодаря вмешательству прокуратуры, граждане в ряде регионов были освобождены от наказания, вызванного некорректной настройкой системы.
В Саратовской области из-за ненадлежащей работы комплекса автоматической фиксации нарушений были отменены 2 тысячи незаконных постановлений о привлечении к административной ответственности.
Также прокуроры обнаружили случаи, когда системы фотовидеофиксации простаивали без эксплуатации или были неисправны из-за ненадлежащего технического обслуживания.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказался по этому поводу: «Проверка камер прокуратурой – это необходимая мера, о которой должны были позаботиться уже давно. Однако я считаю, что пора прекратить частно-государственное партнерство в эксплуатации камер и сборе штрафов. Нам нужно определиться, чего мы хотим достичь: безопасности на дорогах или новые «Ленд Крузеры» для «операторов камер».
Мои поездки по одним и тем же маршрутам в Московской области показывают, что камеры часто устанавливаются на местах, где аварии вообще не происходят. К тому же, появляются еще и мобильные камеры на этих же участках, чтобы собрать больше денег.
Давно вместе с общественниками предлагал новый подход: если штраф вынесен несправедливо, кто-то должен быть за это ответственен. Речь идет о финансовой ответственности. Выписали незаконный (ошибочный) штраф на 500 рублей? Заплати 50% от этой суммы потерпевшему водителю, который вынужден тратить время и доказывать, что он не нарушитель. Незаконный штраф на 3000 рублей? Отдай 1500 рублей из своего кармана.
У нас из-за ошибки врачей наступает дисциплинарная, административная и даже уголовная ответственность, а за «штрафные» ошибки – никакой ответственности. Даже извинений можно не ждать».
Благодаря вмешательству прокуратуры, граждане в ряде регионов были освобождены от наказания, вызванного некорректной настройкой системы.
В Саратовской области из-за ненадлежащей работы комплекса автоматической фиксации нарушений были отменены 2 тысячи незаконных постановлений о привлечении к административной ответственности.
Также прокуроры обнаружили случаи, когда системы фотовидеофиксации простаивали без эксплуатации или были неисправны из-за ненадлежащего технического обслуживания.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказался по этому поводу: «Проверка камер прокуратурой – это необходимая мера, о которой должны были позаботиться уже давно. Однако я считаю, что пора прекратить частно-государственное партнерство в эксплуатации камер и сборе штрафов. Нам нужно определиться, чего мы хотим достичь: безопасности на дорогах или новые «Ленд Крузеры» для «операторов камер».
Мои поездки по одним и тем же маршрутам в Московской области показывают, что камеры часто устанавливаются на местах, где аварии вообще не происходят. К тому же, появляются еще и мобильные камеры на этих же участках, чтобы собрать больше денег.
Давно вместе с общественниками предлагал новый подход: если штраф вынесен несправедливо, кто-то должен быть за это ответственен. Речь идет о финансовой ответственности. Выписали незаконный (ошибочный) штраф на 500 рублей? Заплати 50% от этой суммы потерпевшему водителю, который вынужден тратить время и доказывать, что он не нарушитель. Незаконный штраф на 3000 рублей? Отдай 1500 рублей из своего кармана.
У нас из-за ошибки врачей наступает дисциплинарная, административная и даже уголовная ответственность, а за «штрафные» ошибки – никакой ответственности. Даже извинений можно не ждать».
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон камера машина штраф
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А надо!
И да, частников нахрен с пляжа!
Только государство должно иметь право на насилие. А наказание - это насилие.
А то мы так до частной полиции докатимся.
Государство с мелких штрафов по камерам, практически ничего не получает. Львиная доля у владельцев камер остается.
А это уже не "за безопасность", это уже "коммерция".
И там, не новым "кукурузером" пахнет, а новыми яхтами.