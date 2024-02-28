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Генпрокуратура проведёт массовую проверку камер на дорогах

Генпрокуратура проведёт массовую проверку камер на дорогах

Автор:
28 февраля 2024 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
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В 2024 году Генпрокуратура проведет массовую проверку камер на дорогах России. Она будет осуществляться совместно с органами ГИБДД. Решение о проведении ревизии было принято после выявления множества штрафов, выписанных водителям из-за некорректной работы комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
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6  комментариев
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59k
turyst Час назад
Чёй-то 50%? А в десятикратном не хочешь?
А надо!

И да, частников нахрен с пляжа!
Только государство должно иметь право на насилие. А наказание - это насилие.
А то мы так до частной полиции докатимся.

Государство с мелких штрафов по камерам, практически ничего не получает. Львиная доля у владельцев камер остается.

А это уже не "за безопасность", это уже "коммерция".
И там, не новым "кукурузером" пахнет, а новыми яхтами.
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1k
Opliut 51 минуту назад
Точный год не помню, но в каком-то году прокуратора уже проводила проверку. Выявили массовые нарушения по эвакуациям автомобилей. На вопрос "Когда будете возвращать деньги за незаконно выписанные штрафы?" ликсутовская контора ответила "А нас никто не обязал это делать! Нам только указали на неправомерность." На том и закончилось.
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3k
Максим Макашев Час назад
Да кто ж позволит такую "кормушку" прикрыть?
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3k
Едондер пуп Час назад
Так вот откуда рекорды по штрафам, про которые вчера здесь хвалились!
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51k
Элек Мек Час назад
Видимо прислали квитанцию большому человеку,он и осерчал.
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14k
кот базилий Час назад
Даааа, проведет и строго "накажет"
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