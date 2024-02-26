"Немок не нашлось": в Германии самой красивой девушкой страны стала уроженка Тегерана

Титул "Мисс Германия-2024" получила 39-летняя мать двоих детей.
В Германии прошёл ежегодный конкурс красоты, победительницей которого стала экс-мигрантка. 39-летняя Апаме Шёнауэр родилась в Тегеране, но с 6 лет живёт в Германии.
Для тех, кто удивляется возрасту победительницы, сообщаем, что в Германии за последние годы концепция конкурса сильно поменялась. В частности, из соревновательной программы исчезло дефиле в бикини, а еще отменили ограничение по возрасту, и теперь подать заявку на участие в нём может любая жительница страны. Так, самой старшей участнице состязаний за звание "Мисс Германия-2024" - 42 года. Требования к победительнице невелики - теперь жюри обращает внимание на личные качества девушки. Ну и, разумеется, никто не отменял политическую повестку. Еще одно нововведение: корону королевы красоты упразднили. Победительница получает лишь ленточку через плечо.
Самая красивая девушка Германии - мать двоих детей. В этом разрезе звание "мисс" выглядит несколько комично, но в Европе, похоже, это никого не удивляет.
Как пишут СМИ, среди других участниц в финал вышли 31-летняя баварка Тамара Шваб (Tamara Schwab), которая вот уже два с половиной года живет с пересаженным сердцем, 28-летняя Кристина Модржеевски (Christina Modrzejewski) из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, которая страдает от аутоиммунного заболевания и вынуждена пользоваться в быту инвалидным креслом и ортезами.
На фоне этих дам, возможно, уроженка Тегерана и впрямь была самой здоровой и красивой. Интересно, что заявку на участие в конкурсе в этом году подали 15 000 женщин, и в финале Шёнауэр удалось обойти девять соперниц.
Что касается возраста "девушек", то с каждым годом победительницы конкурсов красоты в Германии становятся всё старше - к примеру, в 2020 корону красоты завоевала 35-летняя немка Леони Шарлотте фон Хазе. А в этом году этнических красивых немок, видимо, не нашлось.
Победительница конкурса Miss Germany получит награду Female Leader Award, денежная часть которой составляет 25 000 евро. Уроженка Тегерана пообещала поддерживать молодых женщин с миграционными корнями.
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девушкой???? мисс???? ээээыыыы.
Потом съездил и понял. Там мужчины очень красивые (ухоженные, опрятные, красивые), а бабы страшные. Если идет красавица - либо с просторов СССР либо из латинской Америки.
Так что нам крайне повезло жить среди красивых женщин.
тут надо спросить , кто входил в жюри, я думаю и какой откат запросили...
Но выбирали то Мисс. Это обращение с незамужней девушке. Сфигали не сильно молодые женщины вообще в этом конкурсе принимают участие?