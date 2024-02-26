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"Немок не нашлось": в Германии самой красивой девушкой страны стала уроженка Тегерана

"Немок не нашлось": в Германии самой красивой девушкой страны стала уроженка Тегерана

Автор:
26 февраля 2024 11:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Miss Germany   Германия   Мисс Германия-2024   конкурс красоты   немки   самые красивые девушки   тегеран   финалистки   
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Титул "Мисс Германия-2024" получила 39-летняя мать двоих детей.

В Германии прошёл ежегодный конкурс красоты, победительницей которого стала экс-мигрантка. 39-летняя Апаме Шёнауэр родилась в Тегеране, но с 6 лет живёт в Германии.


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Для тех, кто удивляется возрасту победительницы, сообщаем, что в Германии за последние годы концепция конкурса сильно поменялась. В частности, из соревновательной программы исчезло дефиле в бикини, а еще отменили ограничение по возрасту, и теперь подать заявку на участие в нём может любая жительница страны. Так, самой старшей участнице состязаний за звание "Мисс Германия-2024" - 42 года. Требования к победительнице невелики - теперь жюри обращает внимание на личные качества девушки. Ну и, разумеется, никто не отменял политическую повестку. Еще одно нововведение: корону королевы красоты упразднили. Победительница получает лишь ленточку через плечо.



Самая красивая девушка Германии - мать двоих детей. В этом разрезе звание "мисс" выглядит несколько комично, но в Европе, похоже, это никого не удивляет.


Как пишут СМИ, среди других участниц в финал вышли 31-летняя баварка Тамара Шваб (Tamara Schwab), которая вот уже два с половиной года живет с пересаженным сердцем, 28-летняя Кристина Модржеевски (Christina Modrzejewski) из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, которая страдает от аутоиммунного заболевания и вынуждена пользоваться в быту инвалидным креслом и ортезами.


На фоне этих дам, возможно, уроженка Тегерана и впрямь была самой здоровой и красивой. Интересно, что заявку на участие в конкурсе в этом году подали 15 000 женщин, и в финале Шёнауэр удалось обойти девять соперниц.



Что касается возраста "девушек", то с каждым годом победительницы конкурсов красоты в Германии становятся всё старше - к примеру, в 2020 корону красоты завоевала 35-летняя немка Леони Шарлотте фон Хазе. А в этом году этнических красивых немок, видимо, не нашлось.


Победительница конкурса Miss Germany получит награду Female Leader Award, денежная часть которой составляет 25 000 евро. Уроженка Тегерана пообещала поддерживать молодых женщин с миграционными корнями.

Источник:

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Метки: Miss Germany   Германия   Мисс Германия-2024   конкурс красоты   немки   самые красивые девушки   тегеран   финалистки   
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60  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 4 часа назад
Я такую красоту даже трёхметровой палкой бы не трогал .
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1k
max20 4 минуты назад
1951
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1k
Дмитрий 10 минут назад
39-летняя мать двоих детей - в Германии стала самой красивой девушкой страны....

девушкой???? мисс???? ээээыыыы.
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9k
Maximvs 17 минут назад
я раньше недоумевал. Почему в европах так много геерасов.
Потом съездил и понял. Там мужчины очень красивые (ухоженные, опрятные, красивые), а бабы страшные. Если идет красавица - либо с просторов СССР либо из латинской Америки.
Так что нам крайне повезло жить среди красивых женщин.
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5k
Vlamir 45 минут назад
Они этих мисок на рынке наловили, что ли?
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1k
Kra 50 минут назад
"А судьи кто??"
тут надо спросить , кто входил в жюри, я думаю и какой откат запросили...
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13k
Григорий Бабкин Час назад
То-есть негритосина в этой компании никого не удивляет?
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17k
Элитный тигр Час назад
Блондинка в белых брючках, стоящая посередине групповой фотографии. проиграла этой страшной швабре???? Да блд пора всей комиссии к окулисту бежать...
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2k
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
Страшная как атомная война

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2k
Остап_Бендер_Задунайский 2 часа назад
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22k
alexis 2 часа назад
Победителей определяет жюри.)))
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235
Фрол 2 часа назад
В Японии японок не нашлось,в Германии немок не нашлось, ну, а по остальной задней европе и принявших штатовскую демократию как национальное достояние, на роль миссок назначают всё 3,14дорасов.Ндааа.Бл.
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11k
BarOb 2 часа назад
Так им и надо!
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2k
Ksenia2 2 часа назад
Если посмотреть на финалисток, там, может, и выбора-то не было. Другое дело, что заявки на конкурс изначально подали 15 тыс. женщин. Неужели это самые красивые?
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24k
sanchesS80 2 часа назад
Х.з. Если бы выбирали Миссис Германия, то ладно. Всё понятно. Взрослая женщина, мать детей. Не жиробасина и ладно.
Но выбирали то Мисс. Это обращение с незамужней девушке. Сфигали не сильно молодые женщины вообще в этом конкурсе принимают участие?
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19k
Михаил Гривин 2 часа назад
Ну, хотя бы бабу выбрали, уже хорошо
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1k
Lenusya 2 часа назад
то ли дело наша "красавица" Миссис -2023
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1k
Руслана Тарасова 3 часа назад
Теперь понятно, почему так плохо коренные дойче размножаются. Там просто не с кем размножаться. Если "это" самое красивое в Германии, то как выглядит ",некрасивое"? Даже страшно представить
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6k
Станислав 3 часа назад
Ну хоть члена у этой MISS нет.... хоть что-то
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284
Владимир 3 часа назад
Капец она красивая. Глаз не оторвать!
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907
Андрей Граф 3 часа назад
это просто п.и.з.д.е.ц
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