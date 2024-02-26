"Немок не нашлось": в Германии самой красивой девушкой страны стала уроженка Тегерана

Для тех, кто удивляется возрасту победительницы, сообщаем, что в Германии за последние годы концепция конкурса сильно поменялась. В частности, из соревновательной программы исчезло дефиле в бикини, а еще отменили ограничение по возрасту, и теперь подать заявку на участие в нём может любая жительница страны. Так, самой старшей участнице состязаний за звание "Мисс Германия-2024" - 42 года. Требования к победительнице невелики - теперь жюри обращает внимание на личные качества девушки. Ну и, разумеется, никто не отменял политическую повестку. Еще одно нововведение: корону королевы красоты упразднили. Победительница получает лишь ленточку через плечо.



