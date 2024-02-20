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"Не все БМВ заднеприводные, чего не скажешь об их водителях"

"Не все БМВ заднеприводные, чего не скажешь об их водителях"

Автор:
20 февраля 2024 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Красноярске в районе Красного кольца водитель на автомобиле БМВ совершил столкновение с автомобилем с регистратором и скрылся с места происшествия.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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35  комментариев
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60k
dima423 5 часов назад
Ну норм) Лишение
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4k
Михаил Полчаса назад
ну она на красное торопился подрифтить там строгое расписание для них...
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869
Андрей Граф 3 часа назад
мужа догонял
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869
Андрей Граф 3 часа назад
хана тебе петушок
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8k
perekrestok 3 часа назад
Да он наверное даже не заметил и не почувствовал что кого то задел! Наверное по телефону разговаривал.
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15k
эмосурикат прямоползающий 3 часа назад
странный маневр, либо он обижен на рега, либо в неадекватном состоянии
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20k
Robin Hood 4 часа назад
Помимо заднеприводных есть еще и полноприводные. Процентов на 99,9
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1k
АртемШишков 4 часа назад
Пятушары они конченные!
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21k
Александр 5 часов назад
Что за школота пишет "заднеприводные", что ты автор этим хочешь сказать? Почти все советские машины были заднеприводные.
Отучайся уже тупить, называй вещи своими именами, не заднеприводные, а водитель мудак, а то похож на школоту которая ржёт на задней парте со слова "многочлен"
Поведение на дороге не зависит от типа привода.
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21k
Shtoppi 5 часов назад
«... водитель на автомобиле БМВ совершил столкновение с автомобилем с регистратором и скрылся с места происшествия.»
-----------
Посмотри скорей сюда!
Кто же там? Вот это да!
Клюв и красный гребешок
Это едет петушок!
Это едет петушок!
Это едет петушок!
Это едет петушок!
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18k
Toxictofa 5 часов назад
Ссыкливый педик.
Это я про водителя БМВ.
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