"Не все БМВ заднеприводные, чего не скажешь об их водителях"

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В Красноярске в районе Красного кольца водитель на автомобиле БМВ совершил столкновение с автомобилем с регистратором и скрылся с места происшествия.
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Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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публикация такой картинки- статья уголовного кодекса
Отучайся уже тупить, называй вещи своими именами, не заднеприводные, а водитель мудак, а то похож на школоту которая ржёт на задней парте со слова "многочлен"
Поведение на дороге не зависит от типа привода.
А ты переднеприводный?
Анатомически все люди одинаковые и у всех привод в ногах. Только школотень может ассоциировать это с сексуальными девиациями, ну или те кто до сих пор не вырос из подросткового состояния ума.
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Посмотри скорей сюда!
Кто же там? Вот это да!
Клюв и красный гребешок
Это едет петушок!
Это едет петушок!
Это едет петушок!
Это едет петушок!
Это я про водителя БМВ.