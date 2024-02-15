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Легковой автомобиль и трамвай не поделили перекрёсток в Екатеринбурге

Легковой автомобиль и трамвай не поделили перекрёсток в Екатеринбурге

Автор:
15 февраля 2024 08:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   трамвай   
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ДТП произошло в Екатеринбурге на перекрёстке улиц 8 марта и Радищева. Столкнулись легковой автомобиль Хюндай Солярис и трамвай. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   трамвай   
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2  комментария
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2k
rudenkov Полчаса назад
Не трамвай, объедешь!
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4k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Трамвай победил
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