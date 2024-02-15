Легковой автомобиль и трамвай не поделили перекрёсток в Екатеринбурге

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ДТП произошло в Екатеринбурге на перекрёстке улиц 8 марта и Радищева. Столкнулись легковой автомобиль Хюндай Солярис и трамвай. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина трамвай
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