В России повысят собираемость штрафов за нарушения ПДД

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В России приставы сталкиваются с проблемами с взысканием штрафов за нарушения ПДД. По статистике, в течение года нарушителями выплачивается лишь около 50% начисленных штрафов. За второй год приставам удается собрать еще 25%. Многие штрафы так и остаются неоплаченными.
Новая технология предусматривает переход от региональных отделений федеральной службы судебных приставов к центральному отделу, специализирующемуся на данной задаче.
Ранее информация о неоплаченных штрафах передавалась в местные органы ФССП, но часто из-за различных проблем они не могли заняться их взысканием. Теперь все штрафы будут автоматически взыскиваться через отдел централизованного электронного исполнения штрафов.
Система будет взаимодействовать с около 300 банками, что позволит автоматически списывать деньги со счетов нарушителей. В пилотном режиме уже удалось успешно взыскать 84% штрафов.
Однако новая система пока работает только для штрафов, выписанных с помощью камер фотовидеофиксации, в то время как штрафы, выписанные вручную, будут взыскиваться в прежнем порядке.
Полностью новую систему планируется запустить к концу 2024 года.
Ранее информация о неоплаченных штрафах передавалась в местные органы ФССП, но часто из-за различных проблем они не могли заняться их взысканием. Теперь все штрафы будут автоматически взыскиваться через отдел централизованного электронного исполнения штрафов.
Система будет взаимодействовать с около 300 банками, что позволит автоматически списывать деньги со счетов нарушителей. В пилотном режиме уже удалось успешно взыскать 84% штрафов.
Однако новая система пока работает только для штрафов, выписанных с помощью камер фотовидеофиксации, в то время как штрафы, выписанные вручную, будут взыскиваться в прежнем порядке.
Полностью новую систему планируется запустить к концу 2024 года.
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