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В России повысят собираемость штрафов за нарушения ПДД

В России повысят собираемость штрафов за нарушения ПДД

Автор:
13 февраля 2024 11:54
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Банк   ПДД   Суд   авто   автомир   автомобили   долг   закон   машина   судебный пристав   штраф   
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В России приставы сталкиваются с проблемами с взысканием штрафов за нарушения ПДД. По статистике, в течение года нарушителями выплачивается лишь около 50% начисленных штрафов. За второй год приставам удается собрать еще 25%. Многие штрафы так и остаются неоплаченными.
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Метки: Автовсячина   Банк   ПДД   Суд   авто   автомир   автомобили   долг   закон   машина   судебный пристав   штраф   
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