В России повысят собираемость штрафов за нарушения ПДД

Новая технология предусматривает переход от региональных отделений федеральной службы судебных приставов к центральному отделу, специализирующемуся на данной задаче.



Ранее информация о неоплаченных штрафах передавалась в местные органы ФССП, но часто из-за различных проблем они не могли заняться их взысканием. Теперь все штрафы будут автоматически взыскиваться через отдел централизованного электронного исполнения штрафов.



Система будет взаимодействовать с около 300 банками, что позволит автоматически списывать деньги со счетов нарушителей. В пилотном режиме уже удалось успешно взыскать 84% штрафов.



Однако новая система пока работает только для штрафов, выписанных с помощью камер фотовидеофиксации, в то время как штрафы, выписанные вручную, будут взыскиваться в прежнем порядке.



Полностью новую систему планируется запустить к концу 2024 года.