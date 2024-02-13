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Все на автопилоте. Никто никуда не смотрел

Все на автопилоте. Никто никуда не смотрел

Автор:
13 февраля 2024 10:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В городе Зея Амурской области 44-летний водитель на автомобиле Тойота Филдер сбил подростка 2008 года рождения, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. С различными травмы он был доставлен в медучреждение.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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14  комментариев
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16k
Patmaz Час назад
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414
vlad 14 минут назад
Зато пешеход прав
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33
Dima 15 минут назад
кто бл..ть все, там один рег даун.
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4k
Андрей 18 минут назад
Никто не снимает вины с водилы, но пешеходы сейчас реально считают, что на зебре они бессмертные и неуязвины.
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11k
Garpia121 Полчаса назад
Судя по тому, как парнишку колошматит, там черепно-мозговая серьёзная.
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21k
Александр 47 минут назад
Водятел конечно слепошарый осёл
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24
genymam Час назад
Долбоящер водила
В телефон пырился возможно
У меня была ситуация - переводил детей по переходу в сад и школу.
Ехала машина перед переходом - медленно, километров 10-15 в час, ну обычно думаешь точно затормозит. Но почему-то характер его движения мне показался странным.
Успел остановиться прям не дойдя сантиметров 30 до зоны сбития - этот водятл очухался только когда проехал треть корпуса относительно меня.
Какая-то бабища за рулем в телефон втыкала, причем рядом с ней сидел МУЖИК.
В общем - надо быть осторожнее
И да, дорогу я к тому времени уже перешел до середины, это была противоположная сторона
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859
Андрей Граф Час назад
два придурка!!!
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1k
Gadova Час назад
Млять, и идёт вразвалочку. У пацана судороги такие.
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3k
Максим Макашев Час назад
судя по видео , водила даже и не пытался тормозить.
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10k
Дмитрий 2 часа назад
Ой дурак!!! Как он мог такое сделать? Ситуация, в которой даже намёка на какую то трактовку вторую быть не может! Водитель полный идиот!
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94
Dima 2 часа назад
Скорую надо вызывать, два дебила стоят смотрят! Как на двухполосной дороге можно не заметить пешехода, конченый муд@к на тойоте!
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