Все на автопилоте. Никто никуда не смотрел

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В городе Зея Амурской области 44-летний водитель на автомобиле Тойота Филдер сбил подростка 2008 года рождения, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. С различными травмы он был доставлен в медучреждение.
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В телефон пырился возможно
У меня была ситуация - переводил детей по переходу в сад и школу.
Ехала машина перед переходом - медленно, километров 10-15 в час, ну обычно думаешь точно затормозит. Но почему-то характер его движения мне показался странным.
Успел остановиться прям не дойдя сантиметров 30 до зоны сбития - этот водятл очухался только когда проехал треть корпуса относительно меня.
Какая-то бабища за рулем в телефон втыкала, причем рядом с ней сидел МУЖИК.
В общем - надо быть осторожнее
И да, дорогу я к тому времени уже перешел до середины, это была противоположная сторона