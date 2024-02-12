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Когда впервые пришёл на урок вождения

Когда впервые пришёл на урок вождения

Автор:
12 февраля 2024 10:09
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   авто   автошкола   вождение   котёнок   урок   
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Тот самый момент, когда в первый раз пришёл на вождение и инструктор даёт тебе краткую инструкцию.

Первый урок вождения в автошколе.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   авто   автошкола   вождение   котёнок   урок   
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2  комментария
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9k
krivsan 2 часа назад
а дома у папы коробка автоматическая и две педальки
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46k
Игорь Полчаса назад
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