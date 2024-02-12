Когда впервые пришёл на урок вождения

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Тот самый момент, когда в первый раз пришёл на вождение и инструктор даёт тебе краткую инструкцию.
Первый урок вождения в автошколе.
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