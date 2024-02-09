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Сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Автор:
09 февраля 2024 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места ДТП   
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В Томске на пересечении улицы Красноармейской и переулка Нечевский водитель «Лады» сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Момент наезда запечатлел видеорегистратор очевидца.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места ДТП   
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9  комментариев
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78k
Viktor 2 часа назад
Лишать прав пожизненно (после отсидки) за оставление места ДТП, ведь 100% же кривой!
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11k
Сергей Час назад
Ставки на черное были?
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130
Bob143 2 часа назад
Ой. А кто же там за рулём Приоры может быть....
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10k
Алексей 2 часа назад
Рег,ты что позорник то какой,зачем уехал?
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319
ApolloOne Алексей Полчаса назад
Это таксист, слышно же приложуху.
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16k
Александр 2 часа назад
Хороший "комментарий" навигатора сразу после наезда - "почти приехали"...
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