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В Томске на пересечении улицы Красноармейской и переулка Нечевский водитель «Лады» сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Момент наезда запечатлел видеорегистратор очевидца.
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