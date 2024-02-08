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Откуда он так прилетел?

Откуда он так прилетел?

Автор:
08 февраля 2024 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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ДТП произошло 6 февраля на Пяти углах на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. На месте происшествия было установлено, столкнулись Сузуки и Мерседес, в результате столкновения была сбита женщина, переходившая проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшей на вид 30 лет, она получила травмы, и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Личность женщины устанавливается. 40-летний водитель Мерседеса получил травмы средней тяжести и также госпитализирован.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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8  комментариев
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7k
Neo 56 минут назад
Пзц, жесть, её через три тачки перекинуло
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12k
Ligov 18 минут назад
Откуда? С одного из пяти углов...
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17k
Элитный тигр 47 минут назад
Охренеть... Женщина выжила после такого удара - уже чудо.
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3k
Максим Макашев Час назад
"... в Ленинграде городе
У "Пяти углов"
Получил по морде Саня Соколов.
Пел не музыкально, скандалил
Ну и, значит, правильно,
Что дали..."
В.С.Высоцкий
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117k
Z_Павел Юрьевич_V 2 часа назад
Со встречки, конечно. Там в продолжение уже двухстороннее по Разъезжей.
Либо водила угашен в хлам либо неудачно хотел на Рубинштейна влететь.
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34k
Юр21 3 часа назад
Куда ж, мля, летел то...
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