Откуда он так прилетел?

ДТП произошло 6 февраля на Пяти углах на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. На месте происшествия было установлено, столкнулись Сузуки и Мерседес, в результате столкновения была сбита женщина, переходившая проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшей на вид 30 лет, она получила травмы, и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Личность женщины устанавливается. 40-летний водитель Мерседеса получил травмы средней тяжести и также госпитализирован.

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