Перепутала педали и повредила 7 автомобилей

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В Новосибирске на улице Крылова женщина за рулём красного кроссовера Хюндай Крета выезжая с парковки, видимо, перепутала педали и устроила погром. Сначала она задела чёрный внедорожник, затем собрала ещё несколько автомобилей и чуть не задавила очевидца ДТП.
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