FISHKINET
Сообщество Аварии 7720 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Перепутала педали и повредила 7 автомобилей

Перепутала педали и повредила 7 автомобилей

Автор:
01 марта 2024 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   перепутала педали   
1121
1
2
В Новосибирске на улице Крылова женщина за рулём красного кроссовера Хюндай Крета выезжая с парковки, видимо, перепутала педали и устроила погром. Сначала она задела чёрный внедорожник, затем собрала ещё несколько автомобилей и чуть не задавила очевидца ДТП.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   перепутала педали   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
106
Dima Час назад
Лишите эту безмозглую мартышку прав пока она кого-нибудь не убила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
926
Андрей Граф 6 минут назад
с.у.к.а тупоносая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
sqeva Полчаса назад
аж два раза перепутала или наверно ноги запутались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Отвратительный Мужик 37 минут назад
Ну квартиру теперь продаст и ещё должна останется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx 54 минуты назад
Пусть себе наклейку прилепит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Пантелеймон Христофорович Час назад
очередная ИДИОТИНА права купившая!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51336



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе ракеты утонули, не долетев до цели
Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе...
Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов
Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов
Набирающие популярность в сообществах
Apple закрыла программу разработки iCar. Два важных момента для размышления
Apple закрыла программу разработки iCar. Два важных момента для размышления
Необычные станции московского метро с изогнутыми платформами⁠⁠
Необычные станции московского метро с изогнутыми платформами⁠⁠
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#люди#аварии#позитив#кино#Россия#Китай#подборка
#Прикол#автомир#Юмор#факты#ДТП#дети#Автовсячина#кот#милота#фильм
#машина#животные#интересно#интересное#авто аварии#забавно#история#Разное#Суд#Еда
Не водой единой Не водой единой Последствия массовой аварии на трассе М4, где столкнулись 29 автомобилей Последствия массовой аварии на трассе М4, где столкнулись 29 автомобилей 7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП 7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП Сама погибла и людей с собой забрала Сама погибла и людей с собой забрала Пьяная женщина разбила 12 автомобилей на парковке Пьяная женщина разбила 12 автомобилей на парковке Куда все летят в такую погоду? Куда все летят в такую погоду?

На что жалуетесь?

Вернуться