Резины на электрокарах хватает всего на 11-16 тысяч километров пробега

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Издание Cowboy State Daily (CSD) провело исследование и выяснило, что большинство владельцев жалуются на то, что шины на их электромобилях очень быстро изнашиваются — в несколько раз быстрее по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.
Согласно данным издания CSD, на электромобилях резины хватает на пробег от 11 до 16 тысяч километров, в то время как владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания меняют резину только после пробега 80 — 120 тысяч километров.
Получается, что владельцы электромобилей вынуждены менять резину каждый сезон, в то время как владельцы автомобилей с ДВС будут делать этой раз в 3-5 лет.
Эксперты назвали причины, из-за которых резина на электрокарах изнашивается быстрее:
- большой вес батареи электрокара, который увеличивает нагрузку на шины
- высокий крутящий момент
- климатические условия, в которых эксплуатируются электромобили.
В связи с этой проблемой множество станций технического обслуживания в американском штате Вайоминг начали продавать шины, разработанные специально для электромобилей.
Эту проблему подтверждают также в издании The Weekend Drive, добавляя, что высокий износ шин становится особенно критичным при эксплуатации электромобилей в сложных климатических условиях, таких как жара или экстремальные низкие температуры.
Получается, что владельцы электромобилей вынуждены менять резину каждый сезон, в то время как владельцы автомобилей с ДВС будут делать этой раз в 3-5 лет.
Эксперты назвали причины, из-за которых резина на электрокарах изнашивается быстрее:
- большой вес батареи электрокара, который увеличивает нагрузку на шины
- высокий крутящий момент
- климатические условия, в которых эксплуатируются электромобили.
В связи с этой проблемой множество станций технического обслуживания в американском штате Вайоминг начали продавать шины, разработанные специально для электромобилей.
Эту проблему подтверждают также в издании The Weekend Drive, добавляя, что высокий износ шин становится особенно критичным при эксплуатации электромобилей в сложных климатических условиях, таких как жара или экстремальные низкие температуры.
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Какая-то высосанная из ху .. пальца проблема, может там ещё специальная ёлочка-вонючка в салон на зеркало для электрокаров продаётся, так как другие освежители воздуха, созданные для ДВС машин - не справляются, ибо в электромобиле другое магнитное поле и за счёт этого чуть более слабое ионизирующее излучение от Солнца?
Это что за резина такая, позвольте спросить?
У меня комплект больше 40 ну 50 тысяч не выхаживает
У меня так не получается
Или тачек с ДВС тежелее полутора тонн не бывает?
Вопрос в том, что основная масса электричек выпускается в классах B, C, D. Вес этих автомобилей с ДВС в пределах 1000 - 1600 кг. Электрички же весят в 1,5 -2 раза больше. Но обувают их в те же колёса.
Этим ребятам из журнала, похоже интернет только что подключили. Потому что тема в ходу уже несколько лет. И владельцы электричек давно на эту тему высказываются.
Согласись, Ока и Крузак - разные тачки, хоть и обе категории Б.