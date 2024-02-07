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Резины на электрокарах хватает всего на 11-16 тысяч километров пробега

Резины на электрокарах хватает всего на 11-16 тысяч километров пробега

Автор:
07 февраля 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
1847
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Издание Cowboy State Daily (CSD) провело исследование и выяснило, что большинство владельцев жалуются на то, что шины на их электромобилях очень быстро изнашиваются — в несколько раз быстрее по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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23  комментария
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62k
pynh Час назад
Говорят, что есть индекс нагрузки для шин. Только тсс, это секрет.
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24k
Тигран Саркисян 11 минут назад
Опять британские учёные )
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7k
Евгений Д 19 минут назад
А нехрен стартовать с "дымом"
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Смахивает на какое-то разводилово с продажей специальных шин для электрокаров. Не так уж электрокары катастрофически много весят, чтоб для них нельзя было найти шин с других автомобилей ДВС той же массы, и не стартуют они со светофора дымя колёсами, про климатические условия так вообще непонятно, о чём это?
Какая-то высосанная из ху .. пальца проблема, может там ещё специальная ёлочка-вонючка в салон на зеркало для электрокаров продаётся, так как другие освежители воздуха, созданные для ДВС машин - не справляются, ибо в электромобиле другое магнитное поле и за счёт этого чуть более слабое ионизирующее излучение от Солнца?
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27k
Влад Полчаса назад
Это так, мелочь, еще один плюсик к экологичности.
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16k
GROMOZEKA 50 минут назад
“ в то время как владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания меняют резину только после пробега 80 120 тысяч километров”

Это что за резина такая, позвольте спросить?
У меня комплект больше 40 ну 50 тысяч не выхаживает
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317
Сеня GROMOZEKA Полчаса назад
pirelli cinturato p7 заменил в 90 тыс пробега. Из них примерно 30% стояли зимние. Итого 63 тыс км.
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2k
Сергей Час назад
тачку весом 3 тонны ставят на колеса для тачек весом до 1.5 тонн, не удивительно
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