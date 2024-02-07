Резины на электрокарах хватает всего на 11-16 тысяч километров пробега

Согласно данным издания CSD, на электромобилях резины хватает на пробег от 11 до 16 тысяч километров, в то время как владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания меняют резину только после пробега 80 — 120 тысяч километров.



Получается, что владельцы электромобилей вынуждены менять резину каждый сезон, в то время как владельцы автомобилей с ДВС будут делать этой раз в 3-5 лет.



Эксперты назвали причины, из-за которых резина на электрокарах изнашивается быстрее:



- большой вес батареи электрокара, который увеличивает нагрузку на шины

- высокий крутящий момент

- климатические условия, в которых эксплуатируются электромобили.



В связи с этой проблемой множество станций технического обслуживания в американском штате Вайоминг начали продавать шины, разработанные специально для электромобилей.



Эту проблему подтверждают также в издании The Weekend Drive, добавляя, что высокий износ шин становится особенно критичным при эксплуатации электромобилей в сложных климатических условиях, таких как жара или экстремальные низкие температуры.