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Биба и Боба встретились на дороге

Биба и Боба встретились на дороге

Автор:
02 февраля 2024 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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В Чебоксарах на улице Соколова водитель Лэнд Крузера хотел по встречной полосе объехать пробку перед светофором, но там уже ехал самый хитрый водитель на БМВ. В результате столкновения БМВ испортил фонарный столб.
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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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15  комментариев
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38k
albedo Час назад
Просто лохам продали разные ПДД.
Одному для Крузака, другому для БМВ.
Виноваты продавцы (шутка)
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49k
Максим Т. 13 минут назад
"Форвард прорывается к воротам, выходит один на один! Удар!штанга! Вратарь, как всегда, на месте!"
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9k
vasilykopkov 17 минут назад
Вот за столб было обидно...
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372
Андрей Федоров 22 минуты назад
столб жалко
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8k
Nikolay Полчаса назад
Соревнование на титул "самой хитрой жопы" закончилось вничью
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11k
Борис Карабанов Час назад
От машин с блатными номерами всегда надо подальше держаться.
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8k
Станислав Час назад
Главное номер 888 купил )))
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38k
albedo Час назад
Они там до рассвета что ли стояли?!
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59k
dima423 Час назад
Ну а че, крузак виноват, херли тут думать)
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7k
Бу Час назад
просто шедевр !)
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8k
Echo Час назад
Машина купиль права купиль ПДД не купиль
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