Биба и Боба встретились на дороге

1898
1
1
В Чебоксарах на улице Соколова водитель Лэнд Крузера хотел по встречной полосе объехать пробку перед светофором, но там уже ехал самый хитрый водитель на БМВ. В результате столкновения БМВ испортил фонарный столб.
Ссылки по теме:
- БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП
- Эпичное ДТП с возгоранием в Волгограде
- "Встретились как-то два барана на узкой дороге"
- Откуда такие обиженные берутся?
- "Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит
Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина
Новости партнёров
реклама
Одному для Крузака, другому для БМВ.
Виноваты продавцы (шутка)