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Обязательную установку кнопки SOS отложат до 2027 года

Обязательную установку кнопки SOS отложат до 2027 года

Автор:
01 февраля 2024 13:04
Сообщество : Автомир
Метки: SOS   Автовсячина   ГЛОНАСС   авто   автомир   автомобили   безопасность   машина   
971
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Российское правительство собирается продлить до конца 2027 года действие упрощённого режима ввоза автомобилей в страну. Как следствие, физические лица смогут не устанавливать кнопки SOS на свои машины.
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Метки: SOS   Автовсячина   ГЛОНАСС   авто   автомир   автомобили   безопасность   машина   
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5  комментариев
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41
ГТА Форевер Полчаса назад
По итогу заставят поставить
1. Она будет штрафовать
2. В неё надо будет дуть.
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7k
Marlboro 3 минуты назад
Раньше оставил машину, пришел через год, завел и поехал. Сейчас новые машины постоят 2-3 недели в гараже и все - аккумулятор сел и машину не завести уже. Такие системы типа SOS, отслеживание авто с помощью приложения и т.д. жрут аккумулятор безбожно.
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13k
Karelian 4 минуты назад
У меня до дачи 15 км, на этом участочке 3 (три!!!) зоны, где сотовая связь вообще не ловит. Как эта чудо-кнопка дозвонится до оператора???
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551
Юрий Алматы 6 минут назад
Надо запрещать не только ввоз, но и эксплуатацию прулей с англо-японской СТГ.
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