Обязательную установку кнопки SOS отложат до 2027 года

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По словам собеседника агентства, соответствующее постановление кабмина опубликуют в ближайшие дни. Источник отметил, что ещё с середины 2022 года большинство российских автопроизводителей возобновили установку «тревожных кнопок», подключаемых к системе ЭРА-ГЛОНАСС. С 1 октября того же года юрлица и ИП, занимающиеся параллельным импортом, также оснащают машины устройствами вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС).В настоящее время дефицита УВЭОС в стране нет: только за 2023 год к ЭРА-ГЛОНАСС подключили свыше 1 миллиона транспортных средств. Российские производители смогли импортозаместить компонентную базу и полностью обеспечивают спрос. Поэтому продление упрощённого режима для физлиц связано с другим фактором: машины везут в основном через Дальний Восток, где «сохраняется абсолютно нерегулируемый „серый“ авторынок», на котором создаются искусственный ажиотаж и накрутка стоимости. Таким образом, речь идёт о борьбе со спекулянтами.В то же время ввоз автомобилей физлицами постепенно сокращается, в том числе — на фоне японских санкций. Таким образом, отказ от обязательной установки кнопок SOS не должен существенно повлиять на аварийность и безопасность дорожного движения.В минувшем декабре стало известно, что в 2024 году у ЭРА-ГЛОНАСС появится новый функционал. Систему будут использовать для поиска угнанных автомобилей. Утверждается, что это сделано по многочисленным запросам пользователей.