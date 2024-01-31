FISHKINET
Сообщество Аварии 7602 поста • 563 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
С самого начала у него был какой-то план и он его придерживался

С самого начала у него был какой-то план и он его придерживался

Автор:
31 января 2024 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   преступление и наказание   
2501
1
1
"25.01.2024. Ярославская область. д. Кузнечиха. Мондео решил совершить обгон по полосе разгона разворота и не справился с управлением. Без пострадавших", - пишет водитель авто с видеорегистатором.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   преступление и наказание   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
kuchipachi 2 часа назад
Автор едет 140 по такой дороге, а этот чудак его ещё и обгоняет там, где скопление жижи? Ну... С такой жижей в голове лучше пешком пусть ходит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 14 минут назад
жаль что не на бмв.
Умники не смогут срубить лайков на комментариях про диагноз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
823
Сосед ватажный 45 минут назад
Кубок белому мондео
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Павел Плеханов Час назад
Сначала подумал, что видео ускоренное.
Потом посмотрел на показания скорости...
И слов, чтобы выразить своё отношение, у меня не осталось - сплошные нецензурные междометия.

Хорошо, что никого не угробил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SolomonA Час назад
Хрен с ним, с Мондео! У автора белка в салоне? (10-11 секунда видео)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
880
АртемШишков Час назад
сказочный дол....б
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392k
Алексей 2 часа назад
желаю ему продолжать в том же духе и убиться наконец то. главное чтоб один
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
Андрей Федоров Алексей 2 часа назад
лучше бы он не продолжал в том же духе, а то так ведь и в вас может влететь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47263



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Восток" - дело тонкое. Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде
"Восток" - дело тонкое. Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
Набирающие популярность в сообществах
История Пата Секи — бесправного раба, у которого был собственный гарем
История Пата Секи — бесправного раба, у которого был собственный гарем
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Подозрительный кот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#история#факты#интересно#Автовсячина#кот#кино#улыбнуло
#животные#машина#в мире#интересное#авто аварии#позитив#милота#Жизнь#КИтай#дети
#автомобили#Юмор#ДТП#аварии#люди#Россия#Разное#полиция#новости#Санкт-Петербург
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей Пьяный водитель влетел в остановку и сбил людей Пьяный водитель влетел в остановку и сбил людей Умная электроника ему не помогла Умная электроника ему не помогла Нива сбила 98-летнего дедушку Нива сбила 98-летнего дедушку Мощный прилёт со встречной полосы Мощный прилёт со встречной полосы

На что жалуетесь?

Вернуться