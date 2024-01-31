С самого начала у него был какой-то план и он его придерживался

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"25.01.2024. Ярославская область. д. Кузнечиха. Мондео решил совершить обгон по полосе
разгона разворота и не справился с управлением. Без пострадавших", - пишет водитель авто с видеорегистатором.
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Умники не смогут срубить лайков на комментариях про диагноз.
Потом посмотрел на показания скорости...
И слов, чтобы выразить своё отношение, у меня не осталось - сплошные нецензурные междометия.
Хорошо, что никого не угробил.