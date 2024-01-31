Наказание за дрифт и шум не заставило себя долго ждать

"Одна из машин была остановлена полицейскими возле дома № 6 по Вешняковской улице. 21-летний водитель (по совместительству любитель пиротехники, не имеющий права на управление автомобилем) привлечён к ответственности. В дальнейшем госавтоинспекторами установлены еще пятеро участников опасного заезда. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях", сообщили в МВД.

2024-01-31T09:49:46+03:00