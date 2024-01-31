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Наказание за дрифт и шум не заставило себя долго ждать

Наказание за дрифт и шум не заставило себя долго ждать

Автор:
31 января 2024 09:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дрифт   мамкин гонщик   машина   парковка   преступление и наказание   штраф   
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Компания молодых людей устроила противоправное развлечение на участке кругового движения на Вешняковской улице в Москве. Шесть машин двигались по проезжей части с грубыми нарушениями ПДД. Кроме того, из дрифтующих автомобилей запускались фейерверки. Сомнительное шоу не осталось без внимания сотрудников полиции.
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Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дрифт   мамкин гонщик   машина   парковка   преступление и наказание   штраф   
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9  комментариев
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
П.и.дарок в коротких носочках. Мозга не было никогда, да уже и не будет.
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794
Максим Химки 3 минуты назад
Задолбали эти "дристеры"
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2k
Duke_kir 11 минут назад
Наказание за дрифт и шум не заставило себя долго ждатьПосмотреть
Наказание за дрифт и шум не заставило себя долго ждать
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62k
Олег 46 минут назад
эти дрифт-тазы нужно сразу под пресс. А всю компанию на 15 суток
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159
ruslan d Час назад
Задорно
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