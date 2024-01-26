Петербуржцу на лобовое стекло рухнули глыбы льда с крыши дома, мимо которого он проезжал

Когда шокированные водитель и пассажир вышли наружу, они увидели, что им на машину рухнули глыбы льда, видимо, из-за оттепели сошедшие с неочищенной крыши дома.





Падало еще и на крышу машины, но установленный бокс-багажник отбил «снаряды» — а не будь его, возможно льдины пробили б и крышу. По крайней мере, пассажиры уверены, что не пострадали благодаря ему. Весь удар, таким образом, на себя приняло лобовое стекло, в месте попадания просевшее внутрь, а потому подлежащее замене.





Траты, конечно, дело неприятное, но эти глыбы могли упасть и на людей, у которых нет ни стекла, ни багажника над головой, и все могло окончиться еще печальнее.