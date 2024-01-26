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Петербуржцу на лобовое стекло рухнули глыбы льда с крыши дома, мимо которого он проезжал

Петербуржцу на лобовое стекло рухнули глыбы льда с крыши дома, мимо которого он проезжал

Автор:
26 января 2024 11:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   глыба лтда   зима   машина   на лобовое стекло   падение   с крыши   
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Накануне в районе 21-й линии Васильевского острова мужчина заехал на машине во двор, и стоило только «опелю» высунуть нос из арки, как на стекло обрушился удар, от которого отлетел куда-то далеко видеорегистратор.

Когда шокированные водитель и пассажир вышли наружу, они увидели, что им на машину рухнули глыбы льда, видимо, из-за оттепели сошедшие с неочищенной крыши дома.


Падало еще и на крышу машины, но установленный бокс-багажник отбил «снаряды» — а не будь его, возможно льдины пробили б и крышу. По крайней мере, пассажиры уверены, что не пострадали благодаря ему. Весь удар, таким образом, на себя приняло лобовое стекло, в месте попадания просевшее внутрь, а потому подлежащее замене.


Траты, конечно, дело неприятное, но эти глыбы могли упасть и на людей, у которых нет ни стекла, ни багажника над головой, и все могло окончиться еще печальнее.

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Метки: Видео   ЧП   глыба лтда   зима   машина   на лобовое стекло   падение   с крыши   
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7  комментариев
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
Значит так и не внедрили в Питере систему, которая лазером сосули сбивает.
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5k
Unda 40 секунд назад
у меня брат в питере живет, как раз вчера спрашивал его нафига он с пеналом на крыше всегда ездит... ))))
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31k
Юрьевич 41 минуту назад
Дом старый, наверное довоенный, а он на опеле... вот и получил фашист гранату
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19k
Карлсончек 46 минут назад
Лазера у них нет, чтоб сбивать сосули.
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2k
Вадим Курбатов Час назад
Хорошо еще, что не части тел)
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rudenkov Час назад
Хорошо хоть не на крышу.
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