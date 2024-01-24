FISHKINET
Сообщество Аварии 7570 постов • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Это зачем он так сделал?

Это зачем он так сделал?

Автор:
24 января 2024 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1855
1
1
Инцидент произошёл 20 января в Москве на Коровинском шоссе. Что двигало водителем БМВ - непонятно. Может навигатор ему сказал "поверните налево"?
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
kuchipachi Час назад
Что двигает водителями бмв очень часто не понятно. На этот вопрос даже наука вряд ли ответ найдёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
STRiX 2 минуты назад
Навигатор: Поверните налево и двигайтесь прямо!
Водитель: ОК =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
jnkbxybr 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 15 минут назад
занесло?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−16
55
Аврашалом Маркович 37 минут назад
Илья закрепил знание трёх новых слов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
cdzpm 41 минуту назад
просто ему туда срочно нужно было поехать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
Ли Харви Освальд 41 минуту назад
Срезал до дома
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Олег 47 минут назад
музыка в салоне вообще писдец......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 54 минуты назад
Искупаться в малом Ангарском пруду мог захотеть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Макашев Час назад
Диагноз уже давно известен - БМВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Элек Мек 2 часа назад
Взрыв колеса может заставить совершить такой маневр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45981



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит...
28 фактов, которые могут пригодиться в жизни
28 фактов, которые могут пригодиться в жизни
Набирающие популярность в сообществах
Новейшие процессоры AMD тайно и радикально замедляют SSD и видеокарты. Решения нет
Новейшие процессоры AMD тайно и радикально замедляют SSD и видеокарты. Решения нет
С добрым утром
С добрым утром
Все флагманы Samsung Galaxy S24 сравнили по производительности и автономности (видео)
Все флагманы Samsung Galaxy S24 сравнили по производительности и автономности (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Три состояния

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#ДТП#Юмор#кино#Автовсячина#собака#позитив#Китай
#животные#машина#Прикол#аварии#люди#США#природа#Москва#Суд#СССР
#автомир#в мире#интересное#авто аварии#история#факты#забавно#фильм#кот#Разное
Папа вам не мама Папа вам не мама Это мог быть "штраф" за неправильную парковку, но всё оказалось куда проще Это мог быть "штраф" за неправильную парковку, но всё оказалось куда проще БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП "Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит "Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит 22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов 22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов BMW с поворотником столкнулся с 14-летним мотоциклистом BMW с поворотником столкнулся с 14-летним мотоциклистом

На что жалуетесь?

Вернуться