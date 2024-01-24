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Инцидент произошёл 20 января в Москве на Коровинском шоссе. Что двигало водителем БМВ - непонятно. Может навигатор ему сказал "поверните налево"?
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Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Водитель: ОК =)