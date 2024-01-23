Долго выпрашивал, но всё же выпросил

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Метки: Видео ДТП Китай аварии авто авто аварии автомир автомобили машина учитель
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два дебила это сила! :-) создали сами себе проблемы на ровном месте
Но можно и по-вашему.
один раз дадут - ничего
второй раз дадут - привыкнет
в третий раз - он уже и требовать от всех будет