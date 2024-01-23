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Долго выпрашивал, но всё же выпросил

Долго выпрашивал, но всё же выпросил

Автор:
23 января 2024 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   учитель   
2494
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Видео из Китая. На совершенно пустой дороге встретились два водителя и закрутилось, завертелось.
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Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   учитель   
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28  комментариев
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6k
pinbalist 2 часа назад
Тонированные дол...бы есть везде :)
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3k
Максим Макашев Полчаса назад
вот и встретились два одиночества....
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8k
Vladimir 44 минуты назад
Пропусти, дебилу все равно ничего не докажешь, а себя от проблем сбережешь.
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716
alex_kaka 54 минуты назад
перефразируя...
два дебила это сила! :-) создали сами себе проблемы на ровном месте
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15k
Сергей 57 минут назад
Доигрался х*й на скрипке, очень музыку любил.
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621
Алексей Бляйбтрой Час назад
05 реигион?
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14k
кот базилий 2 часа назад
Обиженого "опустили" и тонировка не помогла.
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Рег, конечно, ничего не нарушил, но он мудак. Сразу бы перестроился в левый ряд, дал человеку возможность не оттормаживаться и ничего бы не было. Ну, и тот кто справа, мог бы в залупу не лезть - не пустили, нажми на тормоз.
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