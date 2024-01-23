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Дожил до 73 лет, а мозгов всё нет

Дожил до 73 лет, а мозгов всё нет

Автор:
23 января 2024 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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19 января на Богашевском тракте в районе посёлка Ключи 73-летний пенсионер на автомобиле Шевроле Нива выехал на встречную полосу и сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу. Травмы серьёзные, медики не дают никаких прогнозов.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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1  комментарий
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Cornho Полчаса назад
Да, увы, но сейчас, ступая на проезжую часть, нужно смотреть не только влево, как учили раньше, а крутить головой во все стороны! И, разумеется, без всяких капюшонов, закрывающих обзор.
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