Дожил до 73 лет, а мозгов всё нет

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19 января на Богашевском тракте в районе посёлка Ключи 73-летний пенсионер на автомобиле Шевроле Нива выехал на встречную полосу и сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу. Травмы серьёзные, медики не дают никаких прогнозов.
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