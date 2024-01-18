По статистике МВД в России сократилось число угонов автомобилей

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Как свидетельствуют данные статистики МВД и Всероссийского союза страховщиков в период с января по ноябрь 2023 года в России снизилось число угонов автомобилей. При этом растёт количество угнанных китайских автомобилей, а в скором будущем временный спад может смениться новым всплеском.
В МВД подсчитали, что за 11 месяцев 2023 года в нашей стране было зарегистрировано 6,58 тысячи краж транспорта и 11,6 тысячи дел по статье «Неправомерное завладение автотранспортом без цели хищения» — это на 22,9 и 8,4% соответственно меньше, чем годом ранее.
В страховом сообществе тенденцию подтвердили, отметив, что располагают статистикой только по транспорту, застрахованному по каско. Если в 2020 году было угнано 2,4 тысячи застрахованных машин, то в 2022-м — 942, а за отчётный период 2023 года — только 596 автомобилей. Среди моделей, наиболее популярных у угонщиков, названы Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Santa Fe, а также Toyota Camry и RAV4.
В качестве факторов снижения числа угонов страховщики выделяют изменения геополитической обстановки, из-за которых автомобили стало сложнее вывозить за границу, и повышение эффективности работы МВД. Последнее обусловлено, к примеру, запуском системы «Паутина».
Представители страховых компаний прогнозируют рост угонов китайских автомобилей, некоторый рост их популярности уже был зафиксирован в конце года. Предполагается, что на фоне массового ввоза автомобилей из Китая по схеме параллельного импорта наиболее востребованные модели могут начать активнее угонять на запчасти.
В конце прошлого года страховая компания ВСК публиковала обратную статистику. По её подсчётам, число краж автомобилей выросло на 15%. По темпам роста среди российских регионов лидировала Москва, а самой востребованной моделью назвали Hyundai Santa Fe.
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В страховом сообществе тенденцию подтвердили, отметив, что располагают статистикой только по транспорту, застрахованному по каско. Если в 2020 году было угнано 2,4 тысячи застрахованных машин, то в 2022-м — 942, а за отчётный период 2023 года — только 596 автомобилей. Среди моделей, наиболее популярных у угонщиков, названы Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Santa Fe, а также Toyota Camry и RAV4.
В качестве факторов снижения числа угонов страховщики выделяют изменения геополитической обстановки, из-за которых автомобили стало сложнее вывозить за границу, и повышение эффективности работы МВД. Последнее обусловлено, к примеру, запуском системы «Паутина».
Представители страховых компаний прогнозируют рост угонов китайских автомобилей, некоторый рост их популярности уже был зафиксирован в конце года. Предполагается, что на фоне массового ввоза автомобилей из Китая по схеме параллельного импорта наиболее востребованные модели могут начать активнее угонять на запчасти.
В конце прошлого года страховая компания ВСК публиковала обратную статистику. По её подсчётам, число краж автомобилей выросло на 15%. По темпам роста среди российских регионов лидировала Москва, а самой востребованной моделью назвали Hyundai Santa Fe.
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запчастей из Китая не дождешься, а защиты от угона у них просто нет. т.е: имея гараж можно ходить каждую неделю в ночь с воскресенья на понедельник(когда все спят) угонять китайца, и за неделю распродавать его на авито по запчастям.
конечно утрирую - но так дела и обстоят.
770044Y200 калитка на сраную киа рио, рынок новой, оригинальной - от 100 тысяч.
б/у на всем известном ресурсе, от 20 тыр.