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По статистике МВД в России сократилось число угонов автомобилей

По статистике МВД в России сократилось число угонов автомобилей

Автор:
18 января 2024 14:21
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   МВД   авто   автомир   автомобили   машина   полиция   страховка   угон   
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Как свидетельствуют данные статистики МВД и Всероссийского союза страховщиков в период с января по ноябрь 2023 года в России снизилось число угонов автомобилей. При этом растёт количество угнанных китайских автомобилей, а в скором будущем временный спад может смениться новым всплеском.

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Метки: Автовсячина   МВД   авто   автомир   автомобили   машина   полиция   страховка   угон   
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10  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
это связано с засильем китайцев, угонщики просто не разобрались еще какие из них дорогие
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15k
Ivan 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Сергей С Полчаса назад
"повышение эффективности работы МВД" ??? В смысле чаще стали отказывать регистрировать угоны? А что по посадкам за угоны? Опять чуть выше 0?
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181
Serega Tim 37 минут назад
повышение эффективности работы МВД ))). Что за бред я читаю?))) большинство МЕДВЕЖАТНИКОВ попали в СВО
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50
Liberman 57 минут назад
угоняют авто на разбор...
запчастей из Китая не дождешься, а защиты от угона у них просто нет. т.е: имея гараж можно ходить каждую неделю в ночь с воскресенья на понедельник(когда все спят) угонять китайца, и за неделю распродавать его на авито по запчастям.
конечно утрирую - но так дела и обстоят.
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5k
Александр Час назад
Москвичи угонщикам и на не надо, а если серьезно, то наплыв китайский авто сделал свое дело...
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16k
Kostick 2 часа назад
с учетом ситуации на рынке запчастей, только чаще станут угонять. для примера
770044Y200 калитка на сраную киа рио, рынок новой, оригинальной - от 100 тысяч.
б/у на всем известном ресурсе, от 20 тыр.
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