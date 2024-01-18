По статистике МВД в России сократилось число угонов автомобилей

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В МВД подсчитали, что за 11 месяцев 2023 года в нашей стране было зарегистрировано 6,58 тысячи краж транспорта и 11,6 тысячи дел по статье «Неправомерное завладение автотранспортом без цели хищения» — это на 22,9 и 8,4% соответственно меньше, чем годом ранее.В страховом сообществе тенденцию подтвердили, отметив, что располагают статистикой только по транспорту, застрахованному по каско. Если в 2020 году было угнано 2,4 тысячи застрахованных машин, то в 2022-м — 942, а за отчётный период 2023 года — только 596 автомобилей. Среди моделей, наиболее популярных у угонщиков, названы Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Santa Fe, а также Toyota Camry и RAV4.В качестве факторов снижения числа угонов страховщики выделяют изменения геополитической обстановки, из-за которых автомобили стало сложнее вывозить за границу, и повышение эффективности работы МВД. Последнее обусловлено, к примеру, запуском системы «Паутина».Представители страховых компаний прогнозируют рост угонов китайских автомобилей, некоторый рост их популярности уже был зафиксирован в конце года. Предполагается, что на фоне массового ввоза автомобилей из Китая по схеме параллельного импорта наиболее востребованные модели могут начать активнее угонять на запчасти.В конце прошлого года страховая компания ВСК публиковала обратную статистику. По её подсчётам, число краж автомобилей выросло на 15%. По темпам роста среди российских регионов лидировала Москва, а самой востребованной моделью назвали Hyundai Santa Fe.