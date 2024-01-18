FISHKINET
Сообщество Аварии 7546 постов • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Лишний ребёнок в семье или с головой проблемы?

Лишний ребёнок в семье или с головой проблемы?

Автор:
18 января 2024 10:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
923
1
1
В Свердловской области один индивид решил покатать ребёнка на снегокате привязав к своему автомобилю, совершенно не подумав об опасности и возможных последствиях. В полиции уже начали проводить проверку по данному факту.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46k
Цыц тут у меня Час назад
Представляю, как жидко наделал в штаны водитель встречной белой машины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья 44 минуты назад
Всё нормально у дебилов не должно быть потомства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Юзер Скептик Илья 18 секунд назад
Не все дети такие же дебилы как их родители. К тому же за рулем не водитель а какой нибудь залетный скорее всего. Например старший брат, сестра. Водитель, тем более местный наверняка знает где надо уступить, а где главная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44973



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни
Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни
Котёнок встречает своего хозяина
Котёнок встречает своего хозяина
Набирающие популярность в сообществах
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Город, который многие недооценивают. А зря
Город, который многие недооценивают. А зря
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный универ

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#кино#интересное#история#собака#полиция#истории#подборка
#животные#автомобили#факты#Юмор#фильм#аварии#ДТП#инцидент#позитив#съемка
#Прикол#автомир#интересно#люди#Автовсячина#Китай#авто аварии#задержание#Ynews#забавно
Город, который многие недооценивают. А зря Город, который многие недооценивают. А зря Сотрудники ГИБДД спровоцировали серьёзное ДТП и назначили виновных Сотрудники ГИБДД спровоцировали серьёзное ДТП и назначили виновных Страшное лобовое столкновение на зимней трассе Страшное лобовое столкновение на зимней трассе Удивительно, что живы остались Удивительно, что живы остались Огненный Бентли влетел в АЗС Огненный Бентли влетел в АЗС Автокран снёс 6 автомобилей в Геленджике Автокран снёс 6 автомобилей в Геленджике

На что жалуетесь?

Вернуться