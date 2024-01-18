Лишний ребёнок в семье или с головой проблемы?

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В Свердловской области один индивид решил покатать ребёнка на снегокате привязав к своему автомобилю, совершенно не подумав об опасности и возможных последствиях. В полиции уже начали проводить проверку по данному факту.
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