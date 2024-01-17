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Случай на экзамене по вождению

Случай на экзамене по вождению

Автор:
17 января 2024 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Вопрос   Прикол   автошкола   инструктор   экзамен   
1083
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Девушка провалила экзамен в автошколе и попросила дать ей второй шанс. Инструктор пошёл ей на встречу и задал один простой вопрос.

Почти угадала. 

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Метки: Видео   Вопрос   Прикол   автошкола   инструктор   экзамен   
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7  комментариев
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5k
Григорий 53 минуты назад
это старый анекдот так то))
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8k
Анатолий 13 секунд назад
Это настолько древний прикол, что над ним уже не смеялись даже кучера на Большой конюшенной
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11k
Игорь 4 минуты назад
этому анекдоту лет тридцать
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57
Nike_sergey Taurus 7 минут назад
До японских тиктокеров нынче в трэнде русские анекдоты !?
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18k
Мистер Фикс 11 минут назад
Тиктокеры...
А так все логично.
Вопрос "кто, кого, кому" и тд. подразумевает одушевленный предмет.
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3k
Игорь 23 минуты назад
этот анекдот я слышал еще в прошлом веке ))
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13k
Cornho Полчаса назад
А у нас это анекдот с нехилой такой бородой.
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