Случай на экзамене по вождению

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Девушка провалила экзамен в автошколе и попросила дать ей второй шанс. Инструктор пошёл ей на встречу и задал один простой вопрос.
Почти угадала.
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А так все логично.
Вопрос "кто, кого, кому" и тд. подразумевает одушевленный предмет.