«Дай бог вам разбиться»: жительница Магнитогорска набросилась на ученицу автошколы

В Магнитогорске на проспекте Ленина произошел странный инцидент: местная жительница выбежала из дома, чтобы обматерить и пожелать смерти ученице автошколы. Ей не понравилось, что девушка учится парковаться рядом с ее "ласточкой".





Автоинструктор Денис Буйских, который и заснял это очаровательное видео, рассказал о деталях произошедшего. К нему обратилась молодая девушка, которая месяц назад закончила автошколу, и попросила покататься в условиях города, поскольку за рулем чувствовала себя неуверенно. После небольшого заезда они принялись отрабатывать парковку на просторной площадке рядом с банком. Примерно через десять минут на парковку выскочила героиня видео и принялась истерично кричать на девушку. Женщине показалось, что неопытная девушка задела ее «Гранту». Однако, осмотрев машину и убедившись, что повреждений на ней нет, местная жительница почему-то не успокоилась и принялась проклинать неопытного водителя.