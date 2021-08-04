«Дай бог вам разбиться»: жительница Магнитогорска набросилась на ученицу автошколы

Эта женщина знает, как устроить скандал на ровном месте.
В Магнитогорске на проспекте Ленина произошел странный инцидент: местная жительница выбежала из дома, чтобы обматерить и пожелать смерти ученице автошколы. Ей не понравилось, что девушка учится парковаться рядом с ее "ласточкой".
Автоинструктор Денис Буйских, который и заснял это очаровательное видео, рассказал о деталях произошедшего. К нему обратилась молодая девушка, которая месяц назад закончила автошколу, и попросила покататься в условиях города, поскольку за рулем чувствовала себя неуверенно. После небольшого заезда они принялись отрабатывать парковку на просторной площадке рядом с банком. Примерно через десять минут на парковку выскочила героиня видео и принялась истерично кричать на девушку. Женщине показалось, что неопытная девушка задела ее «Гранту». Однако, осмотрев машину и убедившись, что повреждений на ней нет, местная жительница почему-то не успокоилась и принялась проклинать неопытного водителя.
«Дай бог вам разбиться, убиться! Не умеешь водить — сиди дома!»
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Начинающая автолюбительница получила в тот злосчастный день целых два урока. И главный из них в том, что помимо вождения нужно учиться сосуществовать с неадекватными водителями на дорогах.
После инцидента в полицию никто не обращался, но пользователи Сети полностью на стороне неопытной автолюбительницы. Ведь на фоне недавних резонансных аварий, совершенных девушками по неопытности, жительница Магнитогорска проявила ответственность - она не хочет делать фатальных ошибок и за деньги получает дополнительный опыт. Хотя ведь просто могла прыгнуть за руль и преспокойно кататься до первой аварии.
И традиционный вопрос к знатокам: а не нарушили ли правила автоинспектор с ученицей, отрабатывая парковку в условиях города?
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Дурка по ней плачет
Н у таких "добрых бабушек" у нас пруд пруди. По фишкам тоже бегают, желают всем невакцинированным заразиться и в мучениях умереть. К примеру
Установите пару столбиков и тренируйтесь или найдите тренировочную прощадку, где все сдают на права.
А вот когда баба налетает на мужика- это совсем не норма