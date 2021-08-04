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«Дай бог вам разбиться»: жительница Магнитогорска набросилась на ученицу автошколы

«Дай бог вам разбиться»: жительница Магнитогорска набросилась на ученицу автошколы (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 12:49
Сообщество : Автомир
Метки: автошкола   видео   вождение   инструктор   магнитогорск   скандал   
1131
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1

Эта женщина знает, как устроить скандал на ровном месте.

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Метки: автошкола   видео   вождение   инструктор   магнитогорск   скандал   
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17  комментариев
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9k
Lev Asriev 2 часа назад
Есть два таких прекрасных точных слова: "юродивая" и "бесноватая".
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 4 минуты назад
Люди чет совсем озверели...
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1k
Р Х 23 минуты назад
Вот увидите, всё произойдет с точностью до наоборот. Тётка явно опередит ученицу автошколы в очереди наверх (или вниз).
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9k
Majul 52 минуты назад
Старая калоша с бешенством матки. Хоть мы и не видим начало конфликта, но эта особь ведет себя отвратительно. По-любому сама паркуется как "мне удообнааа" и тошнит в левом ряду на 50 км/ч или поворотники рандомно включает.
Дурка по ней плачет
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17k
Vital Idol 53 минуты назад
парковку обычно отрабатывают на площадке с конусами, во избежание как раз аварий и таких конфликтов....но, климактеричка упоротая вхлам...
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11k
Евгений Час назад
Бешеных животных надо в клетке держать и к людям не подпускать.
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−18
Zlaja ptica Час назад
Права у неё есть, значит нарушение правил вряд ли. Но учиться парковаться все же лучше не в боевых условиях. Тем более рядом пустая парковка

Н у таких "добрых бабушек" у нас пруд пруди. По фишкам тоже бегают, желают всем невакцинированным заразиться и в мучениях умереть. К примеру
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64
Vik 2 часа назад
Автор темы, учитель, ученица и кучка дегенеративных коментов, какие же вы тупорылые.
Установите пару столбиков и тренируйтесь или найдите тренировочную прощадку, где все сдают на права.
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1k
zu4ara 2 часа назад
//fishki.net/upload/users/2021/08/04/277603/f30ddef144e75217d86ac9a5f2f37a29.mp4//fishki.net/upload/users/2021/08/04/277603/f30ddef144e75217d86ac9a5f2f37a29.mp4
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Баба лающая на другую бабу- это нормально. Это их бабское, сами разберутся.
А вот когда баба налетает на мужика- это совсем не норма
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1k
Moon24 2 часа назад
Я бы морду такой набил не вступая в пререкания . Это ее успокоило бы
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1k
Digektor 2 часа назад
Желаю этой скандалистке, чтобы когда она будет сосать йух, то повредит связки и не сможет больше орать.
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38k
dima423 2 часа назад
потому что по епальнику видимо не получала давно...за такие базары морду надо бить вообще то, тогда таких ситуаций меньше будет)
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