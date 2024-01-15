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Водитель снёс новогоднюю ёлку и скрылся с места ДТП

Водитель снёс новогоднюю ёлку и скрылся с места ДТП

Автор:
15 января 2024 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места ДТП   
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В Подмосковье водитель внедорожника врезался в хвойную красавицу. Судя по кадрам, никто не пострадал. Ель устояла. Автомобилист спешно ретировался с места аварии. Пострадал ли рядом припаркованный Форд Фокус - неизвестно.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места ДТП   
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6  комментариев
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8k
Колорад 2 часа назад
ст.12.27 ч.2 КоАП РФ
Оствление места ДТП от 1 до 1,5 лет лишение прав + Возмещение ущерба.
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23k
BiZ 4 минуты назад
не снес, а подвинул
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17k
Совранский Час назад
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69k
doker 2 часа назад
Ну, что сказать... Это должно было случиться после 14 января.
Ибо...
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19k
SandMANn 2 часа назад
"А во лбу звезда горит"
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Дальнобой

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