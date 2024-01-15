Водитель снёс новогоднюю ёлку и скрылся с места ДТП

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В Подмосковье водитель внедорожника врезался в хвойную красавицу. Судя по кадрам, никто не пострадал. Ель устояла. Автомобилист спешно ретировался с места аварии. Пострадал ли рядом припаркованный Форд Фокус - неизвестно.
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