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В Саратове нарушители ПДД избили местного жителя и, угрожая убийством, заставили удалить видео с компроматом

В Саратове нарушители ПДД избили местного жителя и, угрожая убийством, заставили удалить видео с компроматом

Автор:
13 января 2024 11:19
Сообщество : Автомир
Метки: Бастрыкин   избиение   нарушитель пдд   полиция   саратов   угроза убийством   
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Группа мужчин на машине с дагестанскими номерами крайне рассердилась, когда им помешали проехать на красный сигнал светофора, и принялась преследовать обидчика.

Эта история произошла в центре Саратова 24 января. Её главный участник Иван Ягодин рассказал о ней на странице местного паблика в ВК.


Какие-то видео того самого вечера всё-таки остались. В частности, на них зафиксирован момент, как товарищи с неславянской внешностью снимают регистрационные номера с машины и после избивают автора ролика.


Так Иван Ягодин стал выглядеть после конфликта с бравыми джигитами.


Как сообщают в ГУ МДВ по Саратовской области, "по заявлению потерпевшего полицейскими гражданин, причастный к неправомерным действиям, а также двое его знакомых, находившихся на месте происшествия, были установлены и доставлены в отдел полиции".

"В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - прим. ред.). После того как поступили результаты судебно-медицинского освидетельствования потерпевшего, административное правонарушение стало уголовным делом.




На случившееся отреагировал также глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он запросил у и.о. руководителя областного управления ведомства Дмитрия Костина доклад о ходе расследовании уголовного дела об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ).



Возможно, после интереса Бастрыкина к этому делу расследование пойдёт шустрее?

Источник:

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Метки: Бастрыкин   избиение   нарушитель пдд   полиция   саратов   угроза убийством   
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8  комментариев
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88k
Доктор Джонс 36 минут назад
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4k
Руслан 54 секунды назад
Обезьяна никогда не станет человеком, глупо ждать от неё этого. Ну вот наши менты снова закрывают глаза на очередной факт уголовного преступления! Вот за это с них надо спрашивать по полной! Сажать, сажать и снова сажать продажных или равнодушных тварей! Пока Бастрыкин не возбудится, региональное МВД не замечает НИЧЕГО!
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9k
MPEG-8 4 минуты назад
Горных джигитов выращивают с агрессией к славянам, как тут не крути, и они понимают только силу.
Тут как в третьем законе Ньютона, в городе должны быть 2-3 десятка РНЕшников (или подобных), чтобы держать в тонусе гостей.
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37k
albedo 7 минут назад
Чтобы потом не говорили "благородные" (сарказм) горцы.
Но именно они развивают русский национализм:
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430
tokol 15 минут назад
В стране работают Путин и Бастрыкин... пока [мат] не дадут-никто не шевелится
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6k
Alex 16 минут назад
Гниды черножопые
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8k
rutt 20 минут назад
Бастрыкин следующий президент.
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
Как всегда - БЕЗ участия Бастрыкина дело не сдвигается с "мёртвой точки". Может быть "джигитов" на СВО отправить ?
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