В Саратове нарушители ПДД избили местного жителя и, угрожая убийством, заставили удалить видео с компроматом

Как сообщают в ГУ МДВ по Саратовской области, "по заявлению потерпевшего полицейскими гражданин, причастный к неправомерным действиям, а также двое его знакомых, находившихся на месте происшествия, были установлены и доставлены в отдел полиции".

"В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - прим. ред.). После того как поступили результаты судебно-медицинского освидетельствования потерпевшего, административное правонарушение стало уголовным делом.