В Саратове нарушители ПДД избили местного жителя и, угрожая убийством, заставили удалить видео с компроматом

Группа мужчин на машине с дагестанскими номерами крайне рассердилась, когда им помешали проехать на красный сигнал светофора, и принялась преследовать обидчика.
Эта история произошла в центре Саратова 24 января. Её главный участник Иван Ягодин рассказал о ней на странице местного паблика в ВК.
Какие-то видео того самого вечера всё-таки остались. В частности, на них зафиксирован момент, как товарищи с неславянской внешностью снимают регистрационные номера с машины и после избивают автора ролика.
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Так Иван Ягодин стал выглядеть после конфликта с бравыми джигитами.
Как сообщают в ГУ МДВ по Саратовской области, "по заявлению потерпевшего полицейскими гражданин, причастный к неправомерным действиям, а также двое его знакомых, находившихся на месте происшествия, были установлены и доставлены в отдел полиции".
"В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - прим. ред.). После того как поступили результаты судебно-медицинского освидетельствования потерпевшего, административное правонарушение стало уголовным делом.
На случившееся отреагировал также глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он запросил у и.о. руководителя областного управления ведомства Дмитрия Костина доклад о ходе расследовании уголовного дела об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ).
Возможно, после интереса Бастрыкина к этому делу расследование пойдёт шустрее?
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Тут как в третьем законе Ньютона, в городе должны быть 2-3 десятка РНЕшников (или подобных), чтобы держать в тонусе гостей.
Но именно они развивают русский национализм: