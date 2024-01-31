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Похоже умер ещё до столкновения

Похоже умер ещё до столкновения

Автор:
31 января 2024 09:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Волгограде на улице Краснополянской 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Киа Спортейдж. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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Deniss Час назад
68 лет - сиди дома , старая калоша
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MPEG-8 2 часа назад
Плохо стало мужику.
Хорошо, что в остановку не въехал.
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