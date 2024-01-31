Похоже умер ещё до столкновения

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В Волгограде на улице Краснополянской 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Киа Спортейдж. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия.
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Хорошо, что в остановку не въехал.