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Женщина вместе с автомобилем ушла под землю

Женщина вместе с автомобилем ушла под землю

Автор:
11 января 2024 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Азове на Севастопольской улице машина ушла под землю. В этот момент в авто находилась женщина, ее вытащили через багажник. Местные жители утверждают, что в этот момент она должна была ехать с детьми, но к счастью оказалась в машине одна. Власти заявили, что машина упала в водопроводный колодец.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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5k
Lexx Час назад
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Петр 52 минуты назад
Власти заявили, что она нырнула прямо в колодец... маленькая машинка, однако... Сейчас еще и она виноватой окажется?)
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11k
Борис Карабанов 59 минут назад
По видео, вроде, автомобиль с женщиной за рулём ушёл под землю.
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1k
rgubaev Час назад
Оформление работ с применением грузо-подъемной техники в охранной зоне ЛЭП наряд-допуском никто, естественно, не оформлял...
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