Женщина вместе с автомобилем ушла под землю

В Азове на Севастопольской улице машина ушла под землю. В этот момент в авто находилась женщина, ее вытащили через багажник. Местные жители утверждают, что в этот момент она должна была ехать с детьми, но к счастью оказалась в машине одна. Власти заявили, что машина упала в водопроводный колодец.

0 Замлавы городской администрации Роман Ткаченко заявил, что коммунальщики осмотрели колодец, но причин его обрушения не обнаружили. Местная жительница рассказала, что причиной могла стать канализационная труба, которая проходит в этом месте. “Проблема канализации стоит в городе очень давно. На этом участке проходит большая городская канализационная труба, её меняли. После замены тут сильно проседала земля, видимо где-то протекало, размыло”, — заявила она.

В Азове на Севастопольской улице машина ушла под землю. В этот момент в авто находилась женщина, ее вытащили через багажник. Местные жители утверждают, что в этот момент она должна была ехать с детьми, но к счастью оказалась в машине одна. Власти заявили, что машина упала в водопроводный колодец. 2024-01-11T11:35:31+03:00 Пропустить