Женщина вместе с автомобилем ушла под землю

1030
1
2
В Азове на Севастопольской улице машина ушла под землю. В этот момент в авто находилась женщина, ее вытащили через багажник. Местные жители утверждают, что в этот момент она должна была ехать с детьми, но к счастью оказалась в машине одна. Власти заявили, что машина упала в водопроводный колодец.
Замлавы городской администрации Роман Ткаченко заявил, что коммунальщики осмотрели колодец, но причин его обрушения не обнаружили. Местная жительница рассказала, что причиной могла стать канализационная труба, которая проходит в этом месте. “Проблема канализации стоит в городе очень давно. На этом участке проходит большая городская канализационная труба, её меняли. После замены тут сильно проседала земля, видимо где-то протекало, размыло”, — заявила она.
Источник:
Ссылки по теме:
- Автокран снёс 6 автомобилей в Геленджике
- Удивительно, что живы остались
- Занос, который едва не привёл к трагедии
- Огненный Бентли влетел в АЗС
- Перепутала педали? "Покатушки" по тротуару на 200 000 рублей
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама