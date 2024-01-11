Дальтоник-проскакун устроил ДТП

1592
1
1
10 января в Московской области на Дмитровском шоссе водитель автомобиля Шкода Рапид пролетая на "глубокий" красный устроил ДТП с фургоном Лада Гранта.
Ссылки по теме:
- Автокран снёс 6 автомобилей в Геленджике
- Перепутала педали? "Покатушки" по тротуару на 200 000 рублей
- Наглядный пример, почему нужно держать дистанцию
- Занос, который едва не привёл к трагедии
- Удивительно, что живы остались
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама