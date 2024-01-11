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Дальтоник-проскакун устроил ДТП

Дальтоник-проскакун устроил ДТП

Автор:
11 января 2024 09:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10 января в Московской области на Дмитровском шоссе водитель автомобиля Шкода Рапид пролетая на "глубокий" красный устроил ДТП с фургоном Лада Гранта.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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−8
Ли Харви Освальд 36 минут назад
Ещё и на такой дороге. Походу решил что затормозить не успеет и решил проскочить
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1k
Леший 19 минут назад
спешил к своему парню
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