FISHKINET
Сообщество Аварии 7505 постов • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Без ДТП. Сказочные олени на каршеринге

Без ДТП. Сказочные олени на каршеринге

Автор:
08 января 2024 13:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   каршеринг   машина   
1039
1
1
1 января в Москве на Варшавском шоссе автору повстречался каршеринговый автомобиль с людьми, которые раньше, видимо, не то что дорожных знаков, даже дорог не видели. За одну минуту водитель допустил три грубых нарушения ПДД и создал аварийную ситуацию. По-хорошему, за такие выкрутасы и жесты этих отморозков надо бы мордой в асфальт, но у нас очень гуманное законодательство.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   каршеринг   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
hhwost 43 минуты назад
ну что, в любом производстве брак случается, производство людей не исключение. яркий пример бракованных людей.

з.ы. как там следственный комитет, уже возбудился?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DDM 13 минут назад
Жалоба в службу профильного каршеринга больно ударит по нарушителям. Думаю, что тут и штраф, и бан на ощутимый срок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Aleksandr 14 минут назад
Очередной Мастурбек за рулём, права папа купил, а сам ничем кроме своего ишака-любовника не управлял...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 17 минут назад
расстреливать каршериводов на месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Номера есть. Время каршеринга фиксировано. Работа гаишникам на будущее и воспитательные меры, в виде лишения прав - неотвратимы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
сеньор Леонсио 38 минут назад
Напомнило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
tokol 40 минут назад
Автор надеюсь отправил мусорам и в службу каршеринга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 42 минуты назад
Овце.,еб.ы это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43342



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Девушке вместе с укропом доставили палочника
Девушке вместе с укропом доставили палочника
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Николасу Кейджу 60 лет
Николасу Кейджу 60 лет
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#аварии#сарказм#автомир#Москва
#Россия#автомобили#СССР#машина
#история#ДТП#авто аварии#кино
Авария дня. Занос ценою в 4 жизни Авария дня. Занос ценою в 4 жизни Массовое ДТП на трассе в Липецкой области Массовое ДТП на трассе в Липецкой области Миксер без тормозов в центре города Миксер без тормозов в центре города Не уступил дорогу и чуть не угробил людей Не уступил дорогу и чуть не угробил людей Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон

На что жалуетесь?

Вернуться