Без ДТП. Сказочные олени на каршеринге

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1 января в Москве на Варшавском шоссе автору повстречался каршеринговый автомобиль с людьми, которые раньше, видимо, не то что дорожных знаков, даже дорог не видели. За одну минуту водитель допустил три грубых нарушения ПДД и создал аварийную ситуацию. По-хорошему, за такие выкрутасы и жесты этих отморозков надо бы мордой в асфальт, но у нас очень гуманное законодательство.
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з.ы. как там следственный комитет, уже возбудился?