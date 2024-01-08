Без ДТП. Сказочные олени на каршеринге

1 января в Москве на Варшавском шоссе автору повстречался каршеринговый автомобиль с людьми, которые раньше, видимо, не то что дорожных знаков, даже дорог не видели. За одну минуту водитель допустил три грубых нарушения ПДД и создал аварийную ситуацию. По-хорошему, за такие выкрутасы и жесты этих отморозков надо бы мордой в асфальт, но у нас очень гуманное законодательство.

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