В Японии арестовали водителя-извращенца

Сотрудники полиции начали проверку и обнаружили, что мужчина медленно ездил по узким улочкам возле нескольких школ в городах Киото и Удзи, что было весьма необычно. Осмотрев его грузовик, они обнаружили четыре камеры, установленные по обеим сторонам автомобиля и направленные вверх. Все камеры были подключены к центральному записывающему устройству. 30 жестких дисков свидетельствуют о том, что извращенец снимал непристойные видео более 11 лет.

В начале этого года в Стране восходящего солнца ввели уголовную ответственность за вуайеризм, предусматривающую тюремное заключение сроком до трех лет или штраф в размере до 3 млн иен (около 2 млн рублей).