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В Японии арестовали водителя-извращенца

В Японии арестовали водителя-извращенца

Автор:
25 июля 2023 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Япония   водитель   вуайеризм   грузовик   нарушитель   
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44-летний японец установил на своем грузовике видеокамеры таким образом, что ему удавалось заглядывать под юбки девушек. Вуайеризм и подобный фетишизм настолько распространены в Японии, что для них существует термин "чикан". Им обозначают мужчин, которые без согласия фотографируют женщин под юбкой.

Житель Киото установил по меньшей мере четыре камеры под своим грузовиком, чтобы медленно проезжать мимо девушек, некоторые из которых еще учились в начальной школе, и снимать их под юбками. Обнаружив камеры, полиция провела обыск в доме мужчины и нашла более 30 жестких дисков с сотнями видеозаписей сексуального характера. Несмотря на то, что мужчина отрицает свою вину, власти полагают, число пострадавших может достигать 1000 человек.

Курьер Сатоси Нисимура в период с сентября по декабрь прошлого года снимал на видео молодых девушек в городах Киото и Удзи. Одну из таких непристойных записей мужчина отправил знакомой, а та, в свою очередь, обратилась в полицию. Нисимура не согласен с обвинениями. Он уверяет, что просто ехал на небольшой скорости по узким жилым улицам в поисках парковочного места, чтобы выгулять собаку.

Сотрудники полиции начали проверку и обнаружили, что мужчина медленно ездил по узким улочкам возле нескольких школ в городах Киото и Удзи, что было весьма необычно. Осмотрев его грузовик, они обнаружили четыре камеры, установленные по обеим сторонам автомобиля и направленные вверх. Все камеры были подключены к центральному записывающему устройству. 30 жестких дисков свидетельствуют о том, что извращенец снимал непристойные видео более 11 лет.

В начале этого года в Стране восходящего солнца ввели уголовную ответственность за вуайеризм, предусматривающую тюремное заключение сроком до трех лет или штраф в размере до 3 млн иен (около 2 млн рублей).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Япония   водитель   вуайеризм   грузовик   нарушитель   
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23  комментария
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55k
zloykoyot 48 минут назад
Для страны, где продаются ношеные трусики школьниц и распространена игра с втыканием пальцев в жопу, разве это извращение?
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7k
Marlboro 7 минут назад
Интересно, а опция 360 градусов камера в Японии разрешена? Привез ребенка в школу, аккуратно отъезжаешь, а тебя хоп.. и уголовное дело. А если серьезно, то это наверное болезнь какая-то. Что там под юбкой можно увидеть?
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5k
Атомный Крот 13 минут назад
У них там в Японии так тесно, что школьницам приходится вплотную к грузовикам ходить по улицам?

Какое ж там расстояние до центра тяжести школьницы было от края автомобильного брызговика, что удавалось в HD-качестве видео делать?
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6k
heta 17 минут назад
Ладно, хоть ОН заглядывал ЕЙ...
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25k
Bayker 20 минут назад
И что там такого интересного, чего нет на пляже.
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2k
Андрей 20 минут назад
30 HDD ? Серьезно? или они по 100мб?
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5k
alex Полчаса назад
дебилы
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3k
poбт 47 минут назад
я чето не понял
как можно поймать извращенца в стране извращенцев?
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7k
Кружок Час назад
друг спрашивает ...
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12k
Евгений Час назад
И в чём кайф? Иди на пляж, и хоть обсмотрись.
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111k
parallax Час назад
Вот ёптыть. На камеры деньги есть, а на порнушку не нашёл.
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933
ruslan d Час назад
да это парктроники
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