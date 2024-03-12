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«Это просто верх цинизма и театр абсурда»: дальнобойщик, который чуть не умер от инсульта на глазах сотрудников ГИБДД, получил два штрафа

«Это просто верх цинизма и театр абсурда»: дальнобойщик, который чуть не умер от инсульта на глазах сотрудников ГИБДД, получил два штрафа

Автор:
12 марта 2024 17:27
Сообщество : Жить в России
Метки: ГИБДД   адвокат   большегруз   водитель   грузовик   дальнобойщик   инсульт   штраф   
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Его посчитали пьяным и оставили трезветь в кабине грузовика.

5 января водитель большегруза Роман Кочуров возвращался в Камышлов из рейса. В дороге ему стало плохо, он попытался остановиться на заснеженной обочине, из-за этого седельный тягач сложился буквой «Г» и зацепил проезжающий «КамАЗ». Пострадавших не было. На место прибыли сотрудники ГИБДД, попытались поговорить с Кочуровым, но не смогли - он ни на что не реагировал.

Сотрудники посчитали, что 46-летний водитель пьян и оставили его трезветь в неотапливаемой кабине - а на улице тогда стояли двадцатиградусные морозы. Мужика спас проезжающий по той трассе коллега-дальнобойщик: он остановился, пошёл проверить, всё ли в порядке и обнаружил Кочурова. Сразу же вызвал скорую и уже в больнице тому поставили диагноз - геморрагический инсульт.

Сейчас Кочуров более-менее оклемался. Как сообщил его адвокат:  «Ходит, разговаривает, его интеллектуальные способности не нарушены, но у него есть проблемы с кратковременной памятью».

Адвокат рассказал ещё кое-что, мужик, который едва не помер на морозе, получил два штрафа: за неправильную парковку и непристёгнутый ремень.

Жена Кочурова узнала о том, что он дважды привлечён к административной ответственности дня через три после всех этих событий. Мы долго не могли получить эти постановления, потому что сперва Роман находился в реанимации, и только недавно узнали, что же Роман совершил противоправного, пока замерзал в кабине. Напомню, лишь его коллега, проезжавший мимо через 3 часа, увидел Романа, когда, как он говорит, изо рта уже даже пара не шло, а на улице было -20 градусов. Коллега включил автономный отопитель, укутал его и пошёл к сотрудникам ГИБДД ругаться. Если бы не этот водитель, Роман мог бы умереть даже не от последствий инсульта, а от банального переохлаждения.

Но тем не менее, штрафы пришли. Конечно, я их обжалую в суде. Но на сегодняшний день де юре Роман является лицом, дважды совершившим правонарушение. Вообще штраф преследует цель исправления лица, совершившего правонарушения. В данном случае, видимо, сотрудники ГИБДД посчитали, что Романа Кочурова, получившего инсульт, надо ещё и исправлять. Ну дико, дико. В ГИБДД сперва прокомментировали, что мужчина «жалоб не высказывал и даже оказывал некоторое сопротивление», параллельно привлекли его административке. В постановлении написали, что он отказался от подписи. А он в бессознательном состоянии был. Это просто верх цинизма и театр абсурда.

За комментариями обратились в ГИБДД, но там объяснили, что делом занимается Следком. А уже в СК сообщили:

В настоящее время расследуется уголовное дело, все обстоятельства ситуации устанавливаются в рамках расследования.

Источник:

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Метки: ГИБДД   адвокат   большегруз   водитель   грузовик   дальнобойщик   инсульт   штраф   
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16  комментариев
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12k
Артем 59 минут назад
Ментов оправдывать не буду, поступили как черти. НО! По дорогам ездит фура с водителем-эпилептиком? Серьезно? Будем ждать когда в припадке людей задавит?
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6k
Babangdida 4 минуты назад
Нечего показывать фото дальнобойщика, покажите рожи полицаев, составивших протокол и их начальника!
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10k
soar 4 минуты назад
Его посчитали пьяным и оставили трезветь в кабине грузовика.
---------
Я в такую безмерную доброту гаишников поверю только в одном случае, если они перед этим добрым поступком хорошенько обшмонали кабину и взяли штраф на месте.
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1k
Kra 13 минут назад
вот помню, что раньше милиционер был человеком, который мог и защитить и помочь. Никаких сомнений не было, что поможет...
А сейчас сто раз подумаешь, обращаться к ним за помощью или нет...
Может потому что они стали полицейскими?
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 17 минут назад
Надо было бы еще "оказывал сопротивление полиции" и кричал "Навальный наш президент" ....так что бы уж до кучи...)
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20k
Robin Hood Полчаса назад
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17k
Александр Н. 40 минут назад
УК РФ Статья 125. Оставление в опасности
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22k
Shtoppi 53 минуты назад
мусоров этих гнать нужно к х_ям.
а если бы мужик все таки помер, потому что они подумали что он пьяный и бросили его замерзать, какую бы они и их начальники ссаноглазые ху_ню щас выдумали, чтобы свои ленивые, профнепригодные задницы прикрыть от ответственности?
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4k
Максим Макашев Час назад
гаёнышей выпереть из органов с позором и запретом занимать подобные должности. СУКИ РВАНЫЕ!
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August

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