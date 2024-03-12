«Это просто верх цинизма и театр абсурда»: дальнобойщик, который чуть не умер от инсульта на глазах сотрудников ГИБДД, получил два штрафа

Его посчитали пьяным и оставили трезветь в кабине грузовика.
5 января водитель большегруза Роман Кочуров возвращался в Камышлов из рейса. В дороге ему стало плохо, он попытался остановиться на заснеженной обочине, из-за этого седельный тягач сложился буквой «Г» и зацепил проезжающий «КамАЗ». Пострадавших не было. На место прибыли сотрудники ГИБДД, попытались поговорить с Кочуровым, но не смогли - он ни на что не реагировал.
Сотрудники посчитали, что 46-летний водитель пьян и оставили его трезветь в неотапливаемой кабине - а на улице тогда стояли двадцатиградусные морозы. Мужика спас проезжающий по той трассе коллега-дальнобойщик: он остановился, пошёл проверить, всё ли в порядке и обнаружил Кочурова. Сразу же вызвал скорую и уже в больнице тому поставили диагноз - геморрагический инсульт.
Сейчас Кочуров более-менее оклемался. Как сообщил его адвокат: «Ходит, разговаривает, его интеллектуальные способности не нарушены, но у него есть проблемы с кратковременной памятью».
Адвокат рассказал ещё кое-что, мужик, который едва не помер на морозе, получил два штрафа: за неправильную парковку и непристёгнутый ремень.
Жена Кочурова узнала о том, что он дважды привлечён к административной ответственности дня через три после всех этих событий. Мы долго не могли получить эти постановления, потому что сперва Роман находился в реанимации, и только недавно узнали, что же Роман совершил противоправного, пока замерзал в кабине. Напомню, лишь его коллега, проезжавший мимо через 3 часа, увидел Романа, когда, как он говорит, изо рта уже даже пара не шло, а на улице было -20 градусов. Коллега включил автономный отопитель, укутал его и пошёл к сотрудникам ГИБДД ругаться. Если бы не этот водитель, Роман мог бы умереть даже не от последствий инсульта, а от банального переохлаждения.
Но тем не менее, штрафы пришли. Конечно, я их обжалую в суде. Но на сегодняшний день де юре Роман является лицом, дважды совершившим правонарушение. Вообще штраф преследует цель исправления лица, совершившего правонарушения. В данном случае, видимо, сотрудники ГИБДД посчитали, что Романа Кочурова, получившего инсульт, надо ещё и исправлять. Ну дико, дико. В ГИБДД сперва прокомментировали, что мужчина «жалоб не высказывал и даже оказывал некоторое сопротивление», параллельно привлекли его административке. В постановлении написали, что он отказался от подписи. А он в бессознательном состоянии был. Это просто верх цинизма и театр абсурда.
За комментариями обратились в ГИБДД, но там объяснили, что делом занимается Следком. А уже в СК сообщили:
В настоящее время расследуется уголовное дело, все обстоятельства ситуации устанавливаются в рамках расследования.
Источник:
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Я в такую безмерную доброту гаишников поверю только в одном случае, если они перед этим добрым поступком хорошенько обшмонали кабину и взяли штраф на месте.
А сейчас сто раз подумаешь, обращаться к ним за помощью или нет...
Может потому что они стали полицейскими?
а если бы мужик все таки помер, потому что они подумали что он пьяный и бросили его замерзать, какую бы они и их начальники ссаноглазые ху_ню щас выдумали, чтобы свои ленивые, профнепригодные задницы прикрыть от ответственности?