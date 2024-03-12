«Это просто верх цинизма и театр абсурда»: дальнобойщик, который чуть не умер от инсульта на глазах сотрудников ГИБДД, получил два штрафа

Сейчас Кочуров более-менее оклемался. Как сообщил его адвокат: «Ходит, разговаривает, его интеллектуальные способности не нарушены, но у него есть проблемы с кратковременной памятью».

Адвокат рассказал ещё кое-что, мужик, который едва не помер на морозе, получил два штрафа: за неправильную парковку и непристёгнутый ремень.

Жена Кочурова узнала о том, что он дважды привлечён к административной ответственности дня через три после всех этих событий. Мы долго не могли получить эти постановления, потому что сперва Роман находился в реанимации, и только недавно узнали, что же Роман совершил противоправного, пока замерзал в кабине. Напомню, лишь его коллега, проезжавший мимо через 3 часа, увидел Романа, когда, как он говорит, изо рта уже даже пара не шло, а на улице было -20 градусов. Коллега включил автономный отопитель, укутал его и пошёл к сотрудникам ГИБДД ругаться. Если бы не этот водитель, Роман мог бы умереть даже не от последствий инсульта, а от банального переохлаждения.

Но тем не менее, штрафы пришли. Конечно, я их обжалую в суде. Но на сегодняшний день де юре Роман является лицом, дважды совершившим правонарушение. Вообще штраф преследует цель исправления лица, совершившего правонарушения. В данном случае, видимо, сотрудники ГИБДД посчитали, что Романа Кочурова, получившего инсульт, надо ещё и исправлять. Ну дико, дико. В ГИБДД сперва прокомментировали, что мужчина «жалоб не высказывал и даже оказывал некоторое сопротивление», параллельно привлекли его административке. В постановлении написали, что он отказался от подписи. А он в бессознательном состоянии был. Это просто верх цинизма и театр абсурда.