Легковушка влетела в автобус в центре Рыбинска

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Вечером 23 декабря женщина за рулём белого Фольксвагена протаранила рейсовый автобус в центре Рыбинска. В аварии пострадали четыре человека: кондуктор, двое пассажиров и девушка, которая была за рулем авто.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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