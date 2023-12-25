Легковушка влетела в автобус в центре Рыбинска

Вечером 23 декабря женщина за рулём белого Фольксвагена протаранила рейсовый автобус в центре Рыбинска. В аварии пострадали четыре человека: кондуктор, двое пассажиров и девушка, которая была за рулем авто.

0

Вечером 23 декабря женщина за рулём белого Фольксвагена протаранила рейсовый автобус в центре Рыбинска. В аварии пострадали четыре человека: кондуктор, двое пассажиров и девушка, которая была за рулем авто. 2023-12-25T12:58:40+03:00 Пропустить

0

0

0

0

0

0

0