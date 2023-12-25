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Легковушка влетела в автобус в центре Рыбинска

Легковушка влетела в автобус в центре Рыбинска

Автор:
25 декабря 2023 12:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вечером 23 декабря женщина за рулём белого Фольксвагена протаранила рейсовый автобус в центре Рыбинска. В аварии пострадали четыре человека: кондуктор, двое пассажиров и девушка, которая была за рулем авто.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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11k
Борис Карабанов Час назад
Оборванный полёт... Отрыв от земли прошёл штатно. В принципе, оставалось только убрать шасси. Эти автобусы под ногами крутятся. крутятся, крутятся.
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22k
BiZ 10 минут назад
за рулем пиьда - это не езда
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25k
Павел Плеханов 12 минут назад
Буквальная реализация фразы "Не быстро ехала, а низко летела".
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11k
SeñorGunDon Полчаса назад
Всегда удивляли подобные ДТП из регионов, когда состояние дорог как после атомной войны что даже 40 ехать страшно, но всегда найдётся тот единственный который выходит на сверхзвуковую скорость....
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2k
Максим Макашев Час назад
а вчера писали, что водятельница авто была подшофэ
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