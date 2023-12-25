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Косуля врезалась в учебный автомобиль

Косуля врезалась в учебный автомобиль

Автор:
25 декабря 2023 12:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло 20 декабря на улице Конева в Омске. Косуля выбежала на проезжую часть и столкнулась с учебным автомобилем. Животное скончалось на месте происшествия. Момент аварии запечател видеорегистратор попутного автомобиля.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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ProstoBoBka Полчаса назад
Тут косуль в бок вошла, ОСАГО покроет 40 000 за смерть косули, страховая выплатит государству, но надо все грамотно оформить! Ремонт авто за свой счет!
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