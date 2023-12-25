Косуля врезалась в учебный автомобиль

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ДТП произошло 20 декабря на улице Конева в Омске. Косуля выбежала на проезжую часть и столкнулась с учебным автомобилем. Животное скончалось на месте происшествия. Момент аварии запечател видеорегистратор попутного автомобиля.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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