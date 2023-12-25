Сбил и даже глазом не моргнул

20 декабря в Кондопоге, Карелия, кто-то слепил двух снеговиков прямо на проезжей части. Как вы понимаете, эти снеговики были обречены.

0

20 декабря в Кондопоге, Карелия, кто-то слепил двух снеговиков прямо на проезжей части. Как вы понимаете, эти снеговики были обречены. 2023-12-25T12:47:21+03:00 Пропустить