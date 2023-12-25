Сбил и даже глазом не моргнул

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20 декабря в Кондопоге, Карелия, кто-то слепил двух снеговиков прямо на проезжей части. Как вы понимаете, эти снеговики были обречены.
Тот же перекрёсток двумя днями позже. Уже не смешно. Смотреть с 0:20
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина снеговик
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