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Сбил и даже глазом не моргнул

Сбил и даже глазом не моргнул

Автор:
25 декабря 2023 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   снеговик   
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20 декабря в Кондопоге, Карелия, кто-то слепил двух снеговиков прямо на проезжей части. Как вы понимаете, эти снеговики были обречены.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   снеговик   
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17  комментариев
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4k
Ухалус Посовиномус 44 минуты назад
А ведь моли и пошутить, спрятав в снеговичков бетонные блоки...
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198
ruslan d 57 минут назад
Нахрена их там вообще слепили ???
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198
ruslan d Ухалус Посовиномус 18 минут назад
Ну тогда надо было сразу столб ставить ...
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6k
Babangdida Час назад
На втором видео кегли на красный потопали.
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10k
Алексей Час назад
Автобусу делать левый поворот надо с вытягом а эти снеговики ему явно мешали
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Б.Касторский Час назад
время 1-04, а то смотреть на проезжающие машины очень скучно.
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Колорад Час назад
Предупреждать надо про жесть. Там их на части разорвало!
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