Ford F-150 Raptor R стал самым мощным пикапом в мире

976
7
Компания Ford в рамках глобального обновления семейства F-150 представила модернизированную версию наиболее экстремального пикапа — Raptor R. Основное изменение — усовершенствованный двигатель, отдача которого превращает машину в лидера сегмента бензиновых пикапов. Кроме того, Raptor R получил доработанное шасси и слегка изменённую внешность.
Ford оснащает F-150 Raptor R 8-цилиндровым наддувным мотором объёмом 5.2 литра, позаимствованным у Shelby GT500. До рестайлинга в метрической системе измерения он развивал 710 л. с. и 868 Нм. Сейчас компания снабдила этот двигатель доработанной системой впуска воздуха и новой прошивкой блока управления, добавив ещё 20 сил.
В итоге двигатель развивает 730 л. с. при тех же показателях крутящего момента, хотя производитель отмечает, что максимум тяги теперь доступен в более широком диапазоне оборотов. Таким образом, F-150 Raptor R обошёл по показателям мощности Ram 1500 TRX, который комплектовали 712-сильным 6.2-литровым V8 и позиционировали как мощнейший серийный пикап на планете. Более того, новый двигатель делает Raptor R мощнее некоторых легковых суперкаров.
В ходе рестайлинга разработали новый передний бампер, снабдили другими, 37-дюймовыми покрышками и применили в подвеске модернизированные амортизаторы Fox Dual Live. Головную оптику, насколько можно судить по фото, менять не стали, хотя стандартные F-150 некоторое время назад обзавелись другими фарами. Изображений интерьера пока нет, как и данных о появлении пикапа в продаже.
Тем временем 712-сильный конкурент новинки вскоре окончательно покинет автомобильный рынок. Марка Ram объявила, что откажется от версии TRX с началом производства обновлённого семейства 1500. Ей на смену придёт более скромная модификация, на которой V8 заменят рядной шестёркой Hurricane, развивающей 540 сил.
В итоге двигатель развивает 730 л. с. при тех же показателях крутящего момента, хотя производитель отмечает, что максимум тяги теперь доступен в более широком диапазоне оборотов. Таким образом, F-150 Raptor R обошёл по показателям мощности Ram 1500 TRX, который комплектовали 712-сильным 6.2-литровым V8 и позиционировали как мощнейший серийный пикап на планете. Более того, новый двигатель делает Raptor R мощнее некоторых легковых суперкаров.
В ходе рестайлинга разработали новый передний бампер, снабдили другими, 37-дюймовыми покрышками и применили в подвеске модернизированные амортизаторы Fox Dual Live. Головную оптику, насколько можно судить по фото, менять не стали, хотя стандартные F-150 некоторое время назад обзавелись другими фарами. Изображений интерьера пока нет, как и данных о появлении пикапа в продаже.
Тем временем 712-сильный конкурент новинки вскоре окончательно покинет автомобильный рынок. Марка Ram объявила, что откажется от версии TRX с началом производства обновлённого семейства 1500. Ей на смену придёт более скромная модификация, на которой V8 заменят рядной шестёркой Hurricane, развивающей 540 сил.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Суперкар за 7 миллионов евро стал мощнее перед стартом продаж
- Насколько быстро деградирует батарея в электромобилях
- Копия Porsche 911 RSR 3.8 только на батарейках
- Гусеничный Ford F-150 принадлежавший Кену Блоку выставили на продажу
- Ferrari Testarossa превратили в трёхместный электрический спидстер
Метки: Ford Автовсячина авто автомир автомобили машина пикап
Новости партнёров
реклама
ожидание: я неимоверно крут!
реальность: раньше знали только твоя жена и твой уролог, теперь знают все.