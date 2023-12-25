Ford F-150 Raptor R стал самым мощным пикапом в мире

Ford оснащает F-150 Raptor R 8-цилиндровым наддувным мотором объёмом 5.2 литра, позаимствованным у Shelby GT500. До рестайлинга в метрической системе измерения он развивал 710 л. с. и 868 Нм. Сейчас компания снабдила этот двигатель доработанной системой впуска воздуха и новой прошивкой блока управления, добавив ещё 20 сил.



В итоге двигатель развивает 730 л. с. при тех же показателях крутящего момента, хотя производитель отмечает, что максимум тяги теперь доступен в более широком диапазоне оборотов. Таким образом, F-150 Raptor R обошёл по показателям мощности Ram 1500 TRX, который комплектовали 712-сильным 6.2-литровым V8 и позиционировали как мощнейший серийный пикап на планете. Более того, новый двигатель делает Raptor R мощнее некоторых легковых суперкаров.



В ходе рестайлинга разработали новый передний бампер, снабдили другими, 37-дюймовыми покрышками и применили в подвеске модернизированные амортизаторы Fox Dual Live. Головную оптику, насколько можно судить по фото, менять не стали, хотя стандартные F-150 некоторое время назад обзавелись другими фарами. Изображений интерьера пока нет, как и данных о появлении пикапа в продаже.



Тем временем 712-сильный конкурент новинки вскоре окончательно покинет автомобильный рынок. Марка Ram объявила, что откажется от версии TRX с началом производства обновлённого семейства 1500. Ей на смену придёт более скромная модификация, на которой V8 заменят рядной шестёркой Hurricane, развивающей 540 сил.