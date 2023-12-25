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Ford F-150 Raptor R стал самым мощным пикапом в мире

Ford F-150 Raptor R стал самым мощным пикапом в мире

Автор:
25 декабря 2023 14:39
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   
976
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Компания Ford в рамках глобального обновления семейства F-150 представила модернизированную версию наиболее экстремального пикапа — Raptor R. Основное изменение — усовершенствованный двигатель, отдача которого превращает машину в лидера сегмента бензиновых пикапов. Кроме того, Raptor R получил доработанное шасси и слегка изменённую внешность.
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Метки: Ford   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   
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3  комментария
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hhwost 55 минут назад
ты купил боьшой джип.
ожидание: я неимоверно крут!
реальность: раньше знали только твоя жена и твой уролог, теперь знают все.
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