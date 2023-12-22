FISHKINET
Сообщество Аварии 7469 постов • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Без ДТП. Встреча с двумя "лошадиными силами"

Без ДТП. Встреча с двумя "лошадиными силами"

Автор:
22 декабря 2023 10:34
Сообщество : Аварии
Метки: Алушта   Видео   ДТП   Крым   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   лошадь   машина   
1007
1
1
Авторское повествование - "Это было неожиданно, обзор перекрывался попутными авто. То, что они тормозили из-за двух коней я не предполагал, мне казалось, что это из-за медленного потока :) Экстренный тормоз не спас бы ситуацию, поэтому пришлось объезжать его. Успел увернуться, и сам конь после моего сигнала остановился. В момент объезда слышен четковыраженный звук, я думал, что пострадало заднее крыло. Остановился, вышел смотреть, всё целое на машине, а оба коня ускакали, в поле зрения их уже не было. Он задел меня носом об арки дверных стёкол. В конце видео вставил фото." Алуша, 9 декабря.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Алушта   Видео   ДТП   Крым   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   лошадь   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
87k
Доктор Джонс 2 часа назад
Из домашних животных на дороге самые опасные и непредсказуемые - это лошади и верблюды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
dima423 2 часа назад
Легко отделался, повезло)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42251



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Мастера массажа, у которых есть чему поучиться
Мастера массажа, у которых есть чему поучиться
Набирающие популярность в сообществах
Великая Лондонская вонь
Великая Лондонская вонь
С добрым утром
С добрым утром
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так и быть, прощаю

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#интересное#ДТП#авто аварии#фильм#подборка#дети#полиция
#животные#автомобили#Прикол#Юмор#кино#Автовсячина#кот#природа#шоу бизнес#Великобритания
#в мире#автомир#факты#интересно#аварии#собака#США#Россия#новый год#забавно
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года В нужном месте в нужное время В нужном месте в нужное время "Дружище, ну едь ты быстрее" "Дружище, ну едь ты быстрее" Авария дня. Обгон со смертельным исходом Авария дня. Обгон со смертельным исходом "Торопыга" устроил ДТП с тремя автомобилями "Торопыга" устроил ДТП с тремя автомобилями Устроил ДТП и отправился в больницу Устроил ДТП и отправился в больницу

На что жалуетесь?

Вернуться