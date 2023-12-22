Без ДТП. Встреча с двумя "лошадиными силами"

Авторское повествование - "Это было неожиданно, обзор перекрывался попутными авто. То, что они тормозили из-за двух коней я не предполагал, мне казалось, что это из-за медленного потока :) Экстренный тормоз не спас бы ситуацию, поэтому пришлось объезжать его. Успел увернуться, и сам конь после моего сигнала остановился. В момент объезда слышен четковыраженный звук, я думал, что пострадало заднее крыло. Остановился, вышел смотреть, всё целое на машине, а оба коня ускакали, в поле зрения их уже не было. Он задел меня носом об арки дверных стёкол. В конце видео вставил фото." Алуша, 9 декабря.

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