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Раскачало прицеп с автомобилем

Раскачало прицеп с автомобилем

Автор:
20 декабря 2023 09:39
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   прицеп   
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ДТП произошло 19 декабря в окрестностях Оломоуца в Чехии. "39-летний водитель грузовика не скорректировал скорость, и во время движения прицеп, на котором были загружены тягач и легковой автомобиль, перевернулся. В результате аварии никто не пострадал. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   прицеп   
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6  комментариев
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4k
ProstoBoBka 2 часа назад
Скорость должна была быть меньше при такой загрузке прицепе.
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6k
Babangdida Час назад
Тут простится наложить песенку про трактора, который по полям, по полям.
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665
Cyber Час назад
Просто грузили олени.
У тягача весь вес - под кабиной, они центр тяжести разместили в самом конце прицепа - естественно он максимально склонен к раскачке.
Загрузили-бы кабиной вперёд - ехал бы как влитой на любой скорости
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165
ivandike Час назад
Тяжелый груз должен перевозиться ближе к тягочу тогда не будет раскачки
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4k
Харон 2 часа назад
А скорость сбросить когда раскачка только началась не судьба?
Да даже остановиться.
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206
ruslan d 2 часа назад
Страшное дело
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