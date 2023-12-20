Раскачало прицеп с автомобилем

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ДТП произошло 19 декабря в окрестностях Оломоуца в Чехии. "39-летний водитель грузовика не скорректировал скорость, и во время движения прицеп, на котором были загружены тягач и легковой автомобиль, перевернулся. В результате аварии никто не пострадал. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.
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У тягача весь вес - под кабиной, они центр тяжести разместили в самом конце прицепа - естественно он максимально склонен к раскачке.
Загрузили-бы кабиной вперёд - ехал бы как влитой на любой скорости
Да даже остановиться.