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"Да он готовый вообще". Пьяный дальнобойщик устроил ДТП на встречной полосе

"Да он готовый вообще". Пьяный дальнобойщик устроил ДТП на встречной полосе

Автор:
20 июня 2023 11:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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По информации пресс-службы ГИБДД, автоавария случилась 17 июня между Красноярском и Ачинском на 699 километре федеральной трассе Р-255 "Сибирь" около 21:00.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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7  комментариев
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9k
SSD 2 часа назад
Надеюсь, фирма, владелец грузовика, выставит ему счет на много миллионов за эту и встречную фуру.
ПС: Хорошо, что никого не убил.
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509
Jānis (LPSR) Час назад
У нас в Латвии поляки на фурах частенько кирагазят. Когда в дорожной полиции служил - ловили их на этом деле. А иногда они улетали в кюветы и мы их из кабин загашенными вытаскивали. Совершенно непонятно такое безответственное отношение...
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