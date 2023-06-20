"Да он готовый вообще". Пьяный дальнобойщик устроил ДТП на встречной полосе

Как выяснилось, 44-летний водитель из Омской области, управляя автомобилем "Scania", двигался со стороны Ачинска в сторону краевой столицы. Во время движения автомобилист выехал на "встречку", где столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком "Sitrak", за рулём которого находился 37-летний житель Новосибирска.



В результате столкновения фур пострадал водитель второго большегруза, ему на месте оказана медицинская помощь. Водитель фуры, выехавший на встречную полосу, оказался пьян - прибор установил 0,92 мг/л выдыхаемого воздуха.



В результате пострадавший водитель отправлен домой, в отношении нарушителя же автоинспекторами составлен ряд административных протоколов, в том числе, за отсутствие полиса ОСАГО и езду в пьяном виде.