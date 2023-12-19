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Удивительное спасение на железной дороге

Удивительное спасение на железной дороге

Автор:
19 декабря 2023 09:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Спасение   грузовой автомобиль   машина   на железной дороге   повезло   поезд   
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Грузовой автомобиль оказался застрявшим на железнодорожных путях, и это едва не привело к трагедии. Люди смогли выбраться из машины всего за несколько секунд до прибытия поезда.

Водитель вовремя опомнился уносить ноги и вылетел из кабины в охапку с ребёнком. В результате ДТП никто не пострадал


Вот это реакция!

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Метки: Видео   Спасение   грузовой автомобиль   машина   на железной дороге   повезло   поезд   
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6  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Я не понял: водитель же "аварийку" включил, а значит, - "в домике", то есть, стоит где хочет и никто его не может тронуть. Разве машинист не знает этого правила? Теперь положит права машиниста на стол.
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3k
Едондер пуп 58 минут назад
Что здесь происходит? Светофоры не работают, машина без номеров, четыре мужика и раздетый ребёнок...
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Anarasius

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