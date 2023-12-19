Удивительное спасение на железной дороге

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Грузовой автомобиль оказался застрявшим на железнодорожных путях, и это едва не привело к трагедии. Люди смогли выбраться из машины всего за несколько секунд до прибытия поезда.
Водитель вовремя опомнился уносить ноги и вылетел из кабины в охапку с ребёнком. В результате ДТП никто не пострадал
Вот это реакция!
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