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Увернулся и сам стал виновником ДТП

Увернулся и сам стал виновником ДТП

Автор:
22 декабря 2023 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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20 декабря под Ростовом-на-Дону водитель автомобиля с видеорегистратором виртуозно увернулся от встречной машины и стал виновником массового ДТП.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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11  комментариев
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2k
Илья 2 часа назад
Хорошо шёл , не меньше 140 км/ч. И в результате закономерный итог и все вокруг виноватые .
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183
Александр Вьюшков Полчаса назад
Земля, Земля, не вижу ни..уя... Сокол, ты - баран!
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12k
Б.Касторский Час назад
Увернулся на встречную полосу? Не на обочину, а именно в сторону достаточно плотного встречного потока?
Что тут скажешь, действительно виртуоз!
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14k
кот базилий Час назад
А встречный гомосек умчался вдаль, поглядывая в зеркало
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49k
Максим Т. 2 часа назад
Виртуозно на встречку? Мо-ло-дец!
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188
ruslan d Максим Т. Час назад
Ну так-то один фиг встречка виновата ...
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−8
Лбл 2 часа назад
Видео в ускоренном воспроизведении или он реально несся под 200?
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