Увернулся и сам стал виновником ДТП

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20 декабря под Ростовом-на-Дону водитель автомобиля с видеорегистратором виртуозно увернулся от встречной машины и стал виновником массового ДТП.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Что тут скажешь, действительно виртуоз!