После жалобы президенту Автодор снизил стоимость проезда по платной трассе М12

«Автодор» услышал слова президента и сообщил, что стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых автомобилей составит 4481 рублей. Это на 1,5 тысячи рублей меньше, чем было заявлено ранее.



В «Автодоре» также напомнили, что можно ещё больше сэкономить, если приобрести транспондер T-Pass. С учетом скидок по транспондеру до 15% проезд от Москвы до Казани может обойтись всего в 3809 рублей.