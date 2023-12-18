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После жалобы президенту Автодор снизил стоимость проезда по платной трассе М12

После жалобы президенту Автодор снизил стоимость проезда по платной трассе М12

Автор:
18 декабря 2023 17:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   М12   Президент   Путин   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
1656
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Житель Москвы обратился к президенту России и пожаловался, что стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани составляет около 6 тысяч рублей. Президент заявил, что данная цифра должна быть не более 4-4,5 тысяч рублей, и дал поручение проверить тарифы. Жаль, что тарифы проверили только на одной платной дороге.

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Метки: Автовсячина   Автодор   М12   Президент   Путин   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
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20  комментариев
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2k
Иван Иванов Час назад
Получается, что у нас В.В. регулирует и стоимость платных дорог и стоимость яиц и тарифы ЖКХ, а почему этим занимается он и почему только раз в год отдельные должностные лица боясь за свою жопу начинают подпрыгивать и выкручиваться
Где работа всего чиновничьего аппарата, который живет на деньги налогоплательщиков
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60k
Олег 7 минут назад
И мотоциклы платят ровно столько-же как и легковые. Скидки по транспондеру отменили тихо и давно
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10k
Сергей 15 минут назад
Вообще-то надо не снижать или повышать стоимость, а установить чёткий тариф за один км дороги. И он должен быть един по всей территории России, и пересматривать тарифы должны как с осаго, минцин и госдума. А не эти шуты с автодора, которые на бюджетные средства полученные в том числе с транспортного налога строят дороги и потом ещё и берут за проезд по ним плату.
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0
Олег Полчаса назад
Сегодня проверил от Москвы до Мурома, как было 2140р. так и осталось. Кто кому чего снизил не понятно. Бряхня, не верьте.
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574
Vladimir “Kvork” Tolkunov Полчаса назад
эх жаль, дозвонился бы кто то с М4 дороги, гляди и тут бы цены стали норм, ан нет.
Ну в следующем году я попробую дозвониться может получится.
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2k
Жирный бот Полчаса назад
Какие скидки на транспондер? Их давно уже нету...
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35k
Fat Lynx 52 минуты назад
Потом опять поднимут.
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674
Человек Разумный 53 минуты назад
Так автодор уже отменил же скидку за транспондер.
Теперь нет разницы платить им или наличными в кассе
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19k
Карлсончек 55 минут назад
Проезд по Багратиону ~12,5 км стоит 600р.
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844
Михаил Час назад
Не волнуйтесь, поднимут когда утрясется... В нашей стране никогда ничего не дешевеет...
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2k
Pinhead Час назад
Ничего не снизили, она не могла быть выше, Путин это сразу сказал, что автор считает в лоб.
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469
Олег Час назад
Прокатился: 50 км - 585 рублей. (Москва - Орехово-Зуево). Зато потом, когда мело, и все номера залепило снегом, с таким удовольствием ехал на халяву, что от счастья светился наверное!!!
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16k
Kostick Час назад
"всего в 3809 рублей." -) т.е. для обычной легковушки расход топлива, в стоимости которого акцизов да налогов >50%, сразу умножаем на 2.
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