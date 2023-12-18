После жалобы президенту Автодор снизил стоимость проезда по платной трассе М12

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Житель Москвы обратился к президенту России и пожаловался, что стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани составляет около 6 тысяч рублей. Президент заявил, что данная цифра должна быть не более 4-4,5 тысяч рублей, и дал поручение проверить тарифы. Жаль, что тарифы проверили только на одной платной дороге.
«Автодор» услышал слова президента и сообщил, что стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых автомобилей составит 4481 рублей. Это на 1,5 тысячи рублей меньше, чем было заявлено ранее.
В «Автодоре» также напомнили, что можно ещё больше сэкономить, если приобрести транспондер T-Pass. С учетом скидок по транспондеру до 15% проезд от Москвы до Казани может обойтись всего в 3809 рублей.
В «Автодоре» также напомнили, что можно ещё больше сэкономить, если приобрести транспондер T-Pass. С учетом скидок по транспондеру до 15% проезд от Москвы до Казани может обойтись всего в 3809 рублей.
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Ну в следующем году я попробую дозвониться может получится.
Теперь нет разницы платить им или наличными в кассе
а так да, идиотизм. всё чем помогает транспондер - не открывать окно и чуть быстрее проезжать. А иной раз даже хуже с ним получается, когда на крыше багажный бокс стоит, и на выезде с платного участка с тебя деньги списывают как за грузовик.