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Коммунальная авария привела к массовому ДТП

Коммунальная авария привела к массовому ДТП

Автор:
18 декабря 2023 10:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Иркутск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   гололёд   массовое ДТП   машина   
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Массовое ДТП произошло на Кайской горе. По предварительным данным причиной стала коммунальная авария. Движение на данном участке ограниченно в обе стороны. Известно, что участниками аварии стали не менее 15 машин - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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Метки: Видео   ДТП   Иркутск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   гололёд   массовое ДТП   машина   
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5  комментариев
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23k
Анатолий Соколов Час назад
к массовому дтп привело "ничего не видно, скользко, но я буду держать дистанцию до машины впереди два метра что бы никто не влез" ...
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11k
Алексей 15 минут назад
А что то впереди ничего не видно,и скользко нужно быстрее посмотреть, а ну как я прибавлю скорости, осторожность не для настоящих пилотов.
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835
Михаил Полчаса назад
Причиной даннго дтп стала слепота...
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Бедные люди..... перед НГ такие хлопаты! Надеюсь ни кто сильно не пострадал!!!
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