Коммунальная авария привела к массовому ДТП

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Массовое ДТП произошло на Кайской горе. По предварительным данным причиной стала коммунальная авария. Движение на данном участке ограниченно в обе стороны. Известно, что участниками аварии стали не менее 15 машин - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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от слова хлопАть, видимо?