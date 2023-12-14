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Герои нашего времени

Герои нашего времени

Автор:
14 декабря 2023 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: Нукус   авто   в мире   добро   люди   машина   помощь   транспорт   
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В Нукусе добровольцы организовали акцию "Доброе дело". В морозные дни, на личных авто они бесплатно развозят людей, ожидающих общественный транспорт

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Метки: Нукус   авто   в мире   добро   люди   машина   помощь   транспорт   
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3  комментария
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ruslan d Час назад
Круто , но откуда столько свободного времени ?
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