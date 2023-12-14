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В Нукусе добровольцы организовали акцию "Доброе дело". В морозные дни, на личных авто они бесплатно развозят людей, ожидающих общественный транспорт
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