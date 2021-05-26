Водители, которые плевали на правила дорожного движения

На дорогах, как и в любом другом месте, хватает своих дурачков, или тех, кто считает, что выполнять правила — это не для них. Фотографии таких безобразников тут же превращаются в наглядные пособия о том, как делать точно не нужно. Ведь своим рисковым поведением они подвергают опасности не только себя, но и тех, кому в данный момент не посчастливилось оказаться рядом с ними. Ведь глядя на них нельзя сдержать смеха!

1. Импровизация во всей красе