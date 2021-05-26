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Водители, которые плевали на правила дорожного движения

Водители, которые плевали на правила дорожного движения (21 фото)

Автор:
26 мая 2021 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   дорога   люди   машина   правила дорожного движения   
497
21

Не стоит безответственно вести себя на трассах, парковках и в других местах.

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Метки: Юмор   авто   дорога   люди   машина   правила дорожного движения   
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7  комментариев
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62k
Viktor 2 часа назад
Интересно, а в правилах есть пункт о недопустимости такой поездки?

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1k
Дмитрий 50 минут назад
Насчёт модели велосипеда: думаю, это Пидроле.
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62k
Viktor 2 часа назад
А я так хотел посмотреть того самого человека из задачек по математике!

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Павел 2 часа назад
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