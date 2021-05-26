Водители, которые плевали на правила дорожного движения

497
21
Не стоит безответственно вести себя на трассах, парковках и в других местах.
На дорогах, как и в любом другом месте, хватает своих дурачков, или тех, кто считает, что выполнять правила — это не для них. Фотографии таких безобразников тут же превращаются в наглядные пособия о том, как делать точно не нужно. Ведь своим рисковым поведением они подвергают опасности не только себя, но и тех, кому в данный момент не посчастливилось оказаться рядом с ними. Ведь глядя на них нельзя сдержать смеха!
1. Импровизация во всей красе
×
2. Одним движением занять сразу 3 места — это искусство
3. Маэстро грузоперевозок
4. Слишком много вопросов, слишком мало ответов
5. Выглядит как сцена, не вошедшая в «Пункт назначения»
6. Бензин лучше заливать в машину, и уж точно не в контейнер
7. Бензин в пакетах — не самая безопасная идея
8. Для самого гладкого скольжения
9. Удачно припарковался
10. С такими фарами кажется, что прямо за вами едет машина ДПС
11. Сатурн сошёл с орбиты
12. Выезд на засохшее солёное озеро оказался не весельем, а проблемой
13. Когда решил сэкономить на доставке
14. Камней в стекло не желаете?
15. Это что за модель велосипеда?
16. Это уже какой-то талант
17. Для такого нужны определённые умения
18. Сократить путь не вышло
19. Опасные трюки
20. Тот самый человек из задачек по математике
Источник:
Ссылки по теме:
- Приколы для заядлых автомобилистов
- Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
- 10 сумасшедших автосамоделок, которые удивят не только водителей
- Водители поделились своими провалами, виной которым стали машины и их хозяева
- Пссс, парниша, тормози, мы те тачку подобрали и объяву накатали
20
Понравилось20
Новости партнёров