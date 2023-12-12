Отмечала приобретение нового автомобиля?

Вечером 11 декабря Красноярске женщина за рулём автомобиля Чанган в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП и скрылась. Со слов автора - "номеров на машине не было, они лежали в салоне, видимо, отмечала покупку и постановку на учет автомобиля. Может кто узнает эту пьяную автоледи?"

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ДТП на 10 секунде. "Развязка" на 2:05 Вечером 11 декабря Красноярске женщина за рулём автомобиля Чанган в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП и скрылась. Со слов автора - "номеров на машине не было, они лежали в салоне, видимо, отмечала покупку и постановку на учет автомобиля. Может кто узнает эту пьяную автоледи?" 2023-12-12T11:36:44+03:00 Пропустить