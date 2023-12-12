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Отмечала приобретение нового автомобиля?

Отмечала приобретение нового автомобиля?

Автор:
12 декабря 2023 11:36
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вечером 11 декабря Красноярске женщина за рулём автомобиля Чанган в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП и скрылась. Со слов автора - "номеров на машине не было, они лежали в салоне, видимо, отмечала покупку и постановку на учет автомобиля. Может кто узнает эту пьяную автоледи?"

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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43k
Валерий 2 часа назад
да там ущерба на пять тыщ, могла бы и на месте порешать курица тупая, теперь когда найдут пятью тысячами не отделается
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11k
GRuslan Полчаса назад
Где леди на видео? Не путайте благородное леди со шмарой обыкновенной. И да, леди сейчас вымерший вид, найти можно, но сотрёте не одну пару железных сапог.
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778
Михаил Полчаса назад
Вот тяжкое похмелье будет... как купила так и продаст... ну или без прав будет кататься... коль додумалась свалить, мозгов хватит...
Найти не составит труда от слова совсем...
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2k
Relost 49 минут назад
Сотрудникам работы на пять минут:
Марка авто известна
цвет известен
первая буква гос номера известна
Примерный срок постановки на учет (вчера /сегодня) известен.
Думаю под эти данные максимум пара авто подойдет, а дальше дело не хитрое.
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488
Андрей Граф 54 минуты назад
тварь конченая
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7k
Бу 2 часа назад
ТП
просто ужас, что сейчас в мозгах у людей
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Дальнобой

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