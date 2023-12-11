Штраф за среднюю скорость отложили до сентября 2024 года

Камеры будут отслеживать нарушения на участке с 1024-го по 1091-й километр магистрали, который расположен в Ростовской области.



Камеры уже на своих местах, сейчас идут пусконаладочные работы. По словам дорожников, функционировать комплексы начнут до конца нынешнего года.

Месяц назад сообщалось о введении на некоторых участках трассы М-4 зимнего скоростного режима. В связи с холодами лимит понижен до 110 км/ч, а кое-где и до 90 км/ч.



В скором времени камеры могут появиться и на трассе М-12. В октябре в «Автодоре» отмечали, что участок от Москвы до Арзамаса протяжённостью 415 километров не оснащён ни одним комплексом фиксации нарушений — это единственный подобный случай в России.