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Штраф за среднюю скорость отложили до сентября 2024 года

Штраф за среднюю скорость отложили до сентября 2024 года

Автор:
11 декабря 2023 15:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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Минтранс готовит к согласованию с заинтересованными ведомствами доработанный проект поправок в ПДД. Они позволят легализовать наказание водителей за превышение средней скорости. Введение поправок перенесено на полгода — с 1 марта на 1 сентября 2024 года. К этому времени планируется доработать ещё несколько устанавливающих документов.

Тем временем на трассе М-4 «Дон» установят ещё 112 дорожных камер

Камеры будут отслеживать нарушения на участке с 1024-го по 1091-й километр магистрали, который расположен в Ростовской области.

Камеры уже на своих местах, сейчас идут пусконаладочные работы. По словам дорожников, функционировать комплексы начнут до конца нынешнего года.
Месяц назад сообщалось о введении на некоторых участках трассы М-4 зимнего скоростного режима. В связи с холодами лимит понижен до 110 км/ч, а кое-где и до 90 км/ч.

В скором времени камеры могут появиться и на трассе М-12. В октябре в «Автодоре» отмечали, что участок от Москвы до Арзамаса протяжённостью 415 километров не оснащён ни одним комплексом фиксации нарушений — это единственный подобный случай в России.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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8  комментариев
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−11
Дашка Коммисарова 56 минут назад
Камеры нужно прибить на башку каждому чиновнику и вести круглосуточную онлайнтрансляцию . Тогда в стране порядок настанет, а не нищающий народ обдирать
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4k
ProstoBoBka 16 минут назад
Толку от ограничений скорости! Всегда найдется идиот, который болт положит на 80 км/ч зная что тут 110 км/ч, но из-за погоды снизили... и будет лететь и в дождь и в снегопад!

За ноябрь двух идиотов по М-2 увидел в разные дни, снег идет, дорога в снегу, летят играя в шашки... 1 сам устранился в кювет, второй ДТП создал с 2 авто... Для таких идиотов ограничитель скорости бетонный блок!
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2k
Максим Макашев 18 минут назад
да уж поставьте камеры через каждые 100 метров. Уже не знают, как карман свой набить после отмены техосмотра [МАТ]
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−11
Дашка Коммисарова Полчаса назад
Есть кто на фишках, кроме терпил и до6лоёбов.
Ну ка, пе и до, на первый второй расчитайсь
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20k
Bill 49 минут назад
Протяжённый участок дороги нельзя считать местом совершения правонарушения?
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Добрый Бабайка

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