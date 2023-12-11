Штраф за среднюю скорость отложили до сентября 2024 года

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Минтранс готовит к согласованию с заинтересованными ведомствами доработанный проект поправок в ПДД. Они позволят легализовать наказание водителей за превышение средней скорости. Введение поправок перенесено на полгода — с 1 марта на 1 сентября 2024 года. К этому времени планируется доработать ещё несколько устанавливающих документов.
Поправки, которые разрабатывает Минтранс, устраняют ряд правовых противоречий, из-за которых ГИБДД ранее отказалась от таких штрафов. В частности, в ПДД появятся формальные определение «средней скорости» и запрет на её превышение.
В Минэкономики, по данным издания, поправки в ПДД уже поддержали. По мнению ведомства, замеры средней скорости позволят усилить контроль за нарушениями, а водители, знающие расположение стационарных камер, перестанут ездить в стиле «торможение–разгон».
В будущем планируется доработать и КоАП. В кодексе отдельно пропишут меры ответственности и укажут, какую именно точку считать местом совершения нарушения. По предварительным данным, им станет расположение последней контрольной камеры. Ранее Верховный суд обращал внимание, что штрафы за превышение среднюю скорость выглядят сомнительно с точки зрения закона, так как нельзя считать местом совершения правонарушения протяжённый участок дороги.
В Минэкономики, по данным издания, поправки в ПДД уже поддержали. По мнению ведомства, замеры средней скорости позволят усилить контроль за нарушениями, а водители, знающие расположение стационарных камер, перестанут ездить в стиле «торможение–разгон».
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В будущем планируется доработать и КоАП. В кодексе отдельно пропишут меры ответственности и укажут, какую именно точку считать местом совершения нарушения. По предварительным данным, им станет расположение последней контрольной камеры. Ранее Верховный суд обращал внимание, что штрафы за превышение среднюю скорость выглядят сомнительно с точки зрения закона, так как нельзя считать местом совершения правонарушения протяжённый участок дороги.
Тем временем на трассе М-4 «Дон» установят ещё 112 дорожных камер
Камеры будут отслеживать нарушения на участке с 1024-го по 1091-й километр магистрали, который расположен в Ростовской области.
Камеры уже на своих местах, сейчас идут пусконаладочные работы. По словам дорожников, функционировать комплексы начнут до конца нынешнего года.
Месяц назад сообщалось о введении на некоторых участках трассы М-4 зимнего скоростного режима. В связи с холодами лимит понижен до 110 км/ч, а кое-где и до 90 км/ч.
В скором времени камеры могут появиться и на трассе М-12. В октябре в «Автодоре» отмечали, что участок от Москвы до Арзамаса протяжённостью 415 километров не оснащён ни одним комплексом фиксации нарушений — это единственный подобный случай в России.
Камеры уже на своих местах, сейчас идут пусконаладочные работы. По словам дорожников, функционировать комплексы начнут до конца нынешнего года.
Месяц назад сообщалось о введении на некоторых участках трассы М-4 зимнего скоростного режима. В связи с холодами лимит понижен до 110 км/ч, а кое-где и до 90 км/ч.
В скором времени камеры могут появиться и на трассе М-12. В октябре в «Автодоре» отмечали, что участок от Москвы до Арзамаса протяжённостью 415 километров не оснащён ни одним комплексом фиксации нарушений — это единственный подобный случай в России.
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Метки: Автовсячина ГИБДД ПДД авто автомир автомобили закон машина штраф
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За ноябрь двух идиотов по М-2 увидел в разные дни, снег идет, дорога в снегу, летят играя в шашки... 1 сам устранился в кювет, второй ДТП создал с 2 авто... Для таких идиотов ограничитель скорости бетонный блок!
Ну ка, пе и до, на первый второй расчитайсь