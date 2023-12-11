Для российского электромобиля АТОМа сделали новый руль

Первый вариант руля имел угловатые обводы и две массивные спицы с намёком на встроенные переключатели. Нынешняя версия, судя по всему, больше приближена к серийному производству. Число спиц сохранено, но они сделались изящнее и обзавелись кнопками, обод стал более округлым и с приливами под большие пальцы. Насколько можно судить по фото, экран также модернизирован — он выглядит более чётким, а интерфейс стал более насыщенным.



Разработчики считают, что размещение основного водительского инструмента на руле обеспечит мгновенный доступ к информации и позволит меньше отвлекаться от дороги — это решение они сравнивают с применяемыми на некоторых гоночных болидах. Кроме того, в буквальном смысле под пальцами водителя будет весь функционал для управления.



Ранее сообщалось, что традиционного центрального дисплея «Атом» не получит всё по той же причине — чтобы водителя ничего не отвлекало от процесса управления. Своего рода заменой и ему, и привычной приборной панели станет проекционный дисплей.