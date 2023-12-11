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Для российского электромобиля АТОМа сделали новый руль

Для российского электромобиля АТОМа сделали новый руль

Автор:
11 декабря 2023 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: АТОМ   Автовсячина   Кама   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   монитор   руль   электромобиль   
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Одной из главных инноваций электрокара Атом должно стать необычное рулевое колесо со встроенным дисплеем. Его уже демонстрировали на первых образцах, но сейчас разработчики представили усовершенствованный вариант более эргономичной формы и с другим экраном.
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Метки: АТОМ   Автовсячина   Кама   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   монитор   руль   электромобиль   
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